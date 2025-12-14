14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Amerikan güreşinin efsanesi John Cena emekli oldu!

WWE efsanesi John Cena, profesyonel güreş kariyerini noktaladı. 17 kez dünya şampiyonu olan Cena, veda turunun son maçında Gunther'a mağlup oldu.

14 Aralık 2025 12:00
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: Imago
Amerikan güreşinin efsanesi John Cena emekli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



WWE tarihinin en önemli figürlerinden biri olan John Cena, profesyonel güreş kariyerini resmen noktaladı.

17 kez dünya şampiyonu olan Cena, bir yıllık veda turunun son durağında, "Saturday Night's Main Event" organizasyonunda Gunther'a mağlup oldu. Capital One Arena'da 19 bini aşkın seyircinin önünde yapılan karşılaşma, Cena'nın WWE'deki son maçı olarak kayıtlara geçti.

SON MAÇTA DRAMATİK ANLAR

Gunther karşısında "Five Knuckle Shuffle" ve "Attitude Adjustment" dahil olmak üzere birçok imza hareketini deneyen Cena, art arda uygulanan sleeper hold'lara daha fazla dayanamadı. Tutuştan birkaç kez kurtulmasına rağmen, kameraya doğru bakıp hafifçe gülümsedikten sonra pes etti.


Bu sonuç, Cena'nın kariyerinde sadece dördüncü kez pes ettiği maç oldu. Üstelik bu an, Cena'nın 2004'te Kurt Angle'a karşı yaşadığı yenilgiden bu yana ilk kez pes etmesi anlamına geldi.

DUYGUSAL VEDA TÖRENİ

Maçın ardından Gunther ringden ayrılırken, WWE soyunma odasındaki güreşçiler ringe çıkarak Cena'ya veda etti. Dünya Ağırsiklet Şampiyonu CM Punk ve Tartışmasız WWE Şampiyonu Cody Rhodes, kemerlerini Cena'ya vererek efsane isme son kez takmasını sağladı.

Ancak tribünlerdeki hava karışıktı. Seyirciler, WWE'nin içerik sorumlusu Paul "Triple H" Levesque'i yuhaladı. Arena, "bullst" ve "You f*ed up" tezahüratlarıyla yankılandı.

KARİYERİNDEN KESİTLER VE SON SAHNE

Ardından dev ekranda Cena'nın kariyerinden görüntüler içeren bir video gösterildi. Videoda, eski WWE patronu Vince McMahon'un yer aldığı eski görüntüler de bulunuyordu.

Cena, ayakkabılarını ve bilekliklerini çıkararak ringin ortasına bıraktı. Seyirciyi selamladıktan sonra rampaya doğru ilerlerken hayranlarıyla tokalaştı. Çıkışta son kez kameraya dönerek kısa bir mesaj verdi.

"Bunca yıl sizlere hizmet etmek benim için bir zevkti, teşekkür ederim," diyen Cena, alkışlar eşliğinde arenadan ayrıldı.

GUNTHER BİR VEDAYI DAHA BOZDU

Bu maç, Gunther'ın 2025 yılında bozduğu ikinci veda karşılaşması oldu. Gunther, sezonun başlarında Bill Goldberg'in kariyerinin son maçını da kazanmıştı.

CENA İÇİN DALGALI BİR 2025

Bu yenilgi, John Cena için olaylı geçen 2025 yılını da noktaladı. Mart ayında Elimination Chamber'da kariyerinde ilk kez heel turn gerçekleştiren Cena, WrestleMania'da Cody Rhodes'u yenerek Tartışmasız WWE Şampiyonu olmuş ve en fazla dünya şampiyonluğu kazanan güreşçi rekorunu kırmıştı.

Rhodes, kemeri SummerSlam'de geri alırken, Cena kariyerinin son şampiyonluğunu Boston'daki maçta Dominik Mysterio'yu yenerek elde etmişti. Bu maç, Cena'nın ringdeki son zaferi olarak tarihe geçti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
