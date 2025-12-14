Amerikan güreşinin efsanesi John Cena emekli oldu!

SON MAÇTA DRAMATİK ANLAR

DUYGUSAL VEDA TÖRENİ

KARİYERİNDEN KESİTLER VE SON SAHNE

GUNTHER BİR VEDAYI DAHA BOZDU

CENA İÇİN DALGALI BİR 2025

WWE tarihinin en önemli figürlerinden biri olan John Cena, profesyonel güreş kariyerini resmen noktaladı.17 kez dünya şampiyonu olan Cena, bir yıllık veda turunun son durağında, "Saturday Night's Main Event" organizasyonunda Gunther'a mağlup oldu. Capital One Arena'da 19 bini aşkın seyircinin önünde yapılan karşılaşma, Cena'nın WWE'deki son maçı olarak kayıtlara geçti.Gunther karşısında "Five Knuckle Shuffle" ve "Attitude Adjustment" dahil olmak üzere birçok imza hareketini deneyen Cena, art arda uygulanan sleeper hold'lara daha fazla dayanamadı. Tutuştan birkaç kez kurtulmasına rağmen, kameraya doğru bakıp hafifçe gülümsedikten sonra pes etti.Bu sonuç, Cena'nın kariyerinde sadece dördüncü kez pes ettiği maç oldu. Üstelik bu an, Cena'nın 2004'te Kurt Angle'a karşı yaşadığı yenilgiden bu yana ilk kez pes etmesi anlamına geldi.Maçın ardından Gunther ringden ayrılırken, WWE soyunma odasındaki güreşçiler ringe çıkarak Cena'ya veda etti. Dünya Ağırsiklet Şampiyonu CM Punk ve Tartışmasız WWE Şampiyonu Cody Rhodes, kemerlerini Cena'ya vererek efsane isme son kez takmasını sağladı.Ancak tribünlerdeki hava karışıktı. Seyirciler, WWE'nin içerik sorumlusu Paul "Triple H" Levesque'i yuhaladı. Arena, "bullst" ve "You f*ed up" tezahüratlarıyla yankılandı.Ardından dev ekranda Cena'nın kariyerinden görüntüler içeren bir video gösterildi. Videoda, eski WWE patronu Vince McMahon'un yer aldığı eski görüntüler de bulunuyordu.Cena, ayakkabılarını ve bilekliklerini çıkararak ringin ortasına bıraktı. Seyirciyi selamladıktan sonra rampaya doğru ilerlerken hayranlarıyla tokalaştı. Çıkışta son kez kameraya dönerek kısa bir mesaj verdi.diyen Cena, alkışlar eşliğinde arenadan ayrıldı.Bu maç, Gunther'ın 2025 yılında bozduğu ikinci veda karşılaşması oldu. Gunther, sezonun başlarında Bill Goldberg'in kariyerinin son maçını da kazanmıştı.Bu yenilgi, John Cena için olaylı geçen 2025 yılını da noktaladı. Mart ayında Elimination Chamber'da kariyerinde ilk kez heel turn gerçekleştiren Cena, WrestleMania'da Cody Rhodes'u yenerek Tartışmasız WWE Şampiyonu olmuş ve en fazla dünya şampiyonluğu kazanan güreşçi rekorunu kırmıştı.Rhodes, kemeri SummerSlam'de geri alırken, Cena kariyerinin son şampiyonluğunu Boston'daki maçta Dominik Mysterio'yu yenerek elde etmişti. Bu maç, Cena'nın ringdeki son zaferi olarak tarihe geçti.