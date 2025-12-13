7 gollü muhteşem maçta kazanan PSV Eindhoven!

Hollanda Eredivise'nin 16. haftasında PSV Eindhoven, Heracles'i konuk etti.



Philips Stadion'da oynanan mücadeleyi PSV 4-3 kazandı.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri 20'de Ricardo Pepi(P), 32'de Ismael Saibari(P), 70'de Joey Veerman ve 81'de Guus Til kaydetti. Heracles'in gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere 45+6 ve 73'te Jizz Hornkamp(P) ve 60. dakikada Luka Kulenovic kaydetti.



Bu sonuçla birlikte PSV Eindhoven, ligdeki puanını 43'e çıkardı. Heracles ise 14 puanda kaldı.



Eredivisie'nin 17. haftasında PSV, Utrecht deplasmanına gidecek. Heracles ise Heerenveen'i konuk edecek.



