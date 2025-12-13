Van de Streek: 'Çok akıllı bir takım'

Trendyol Süper Lig'in 16 haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.



Zorlu mücadelenin ardından Van de Streek, açıklamalarda bulundu.



Hollandalı futbolcu, "Galatasaray çok akıllı bir takım. Kaliteli bir takım. Hatalarımızı değerlendirdiler. Hatalarımızı düzeltmemiz lazım. İkinci yarı daha iyiydik ama kaybettik." ifadelerini kullandı.