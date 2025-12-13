Galatasaray'dan sürpriz hamle: Ederson

Galatasaray, transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi.



Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Ederson'u gözüne kestirdi.



İtalyan basınında, sarı kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusunu listesine eklediği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu orta sahada 6 numara ve 8 numarada oynayabiliyor.Brezilyalı orta saha, 2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi'ni de kazandı.Sarı-kırmızılıların, Ederson'u kiralamak istediği ifade edildi. 2022'den beri Atalanta'da oynayan Ederson, 154 maçta 14 gol attı ve 5 asist yaptı.