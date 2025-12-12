12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
2-167'
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-0DA
12 Aralık
Lecce-Pisa
0-047'
12 Aralık
Angers-Nantes
1-052'
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-047'

Milli tekvandoculara 4 madalya!

Milli tekvandocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

calendar 12 Aralık 2025 22:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'deki Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan, gümüş madalya aldı.

Milli sporculardan Emir Muhsin Dülger 54 kiloda, Alperen Ayaz ise 80 kiloda üçüncü oldu.

Şampiyonada Türkiye, ikinci gün sonunda 1'i altın, 3'ü gümüş, 2'si bronz, 6 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 3. gününde kadınlarda 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
