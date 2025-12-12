12 Aralık
Galatasaray'da kriz: Gözler Okan Buruk'ta

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Okan Buruk'un, iki oyuncunun da kupaya gitmesiyle nasıl bir çözüm bulacağı büyük bir merakla bekleniyor.

calendar 12 Aralık 2025 09:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Osimhen ve Mario Lemina, Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Monaco'ya yenilen ve ağır darbe alan sarı-kırmızılılarda, Afrika Uluslar Kupası ile beraber kadrodaki sıkıntıların yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Galatasaray'da özellikle Osimhen'in yokluğunun nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.

OKAN BURUK KARARSIZ


Mauro Icardi'nin eski günlerini aratması nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda fiziksel olarak iyi durumda olmayan Arjantinli golcüye mi forma vereceği yoksa Barış Alper'i mi en önde kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadığı belirtildi.

LEMINA DA GİDİYOR

Osimhen'le beraber Gabon Milli Takımı'na çağrılan Lemina da bir süre forma giyemeyecek.

JAKOBS BELİRSİZ

Öte yandan Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle Fildişili Sahili Milli Takımı'nın turnuva kadrosunda yer almadı.

Senegal ise milli takım kadrosunu cumartesini günü duyuracak. Ismail Jakobs'un durumu da bu duyurunun ardından netlik kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
