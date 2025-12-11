10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Kenan Yıldız'dan asist ve Juventus'tan galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, sahasında Pafos'u 2-0 mağlup etti. İtalyan ekibinde ikinci golün asisti milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi.

calendar 11 Aralık 2025 00:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus, sahasında Pafos ile karşı karşıya geldi. Juventus, Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Weston McKennie ve 72. dakikada Jonathan David attı.

Juventus'ta Jonathan David'in attığı ikinci golde asisti yapan isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu.


Ev sahibi ekip Juventus'ta ilk 11'de sahaya çıkan ve ikinci golün asistini yapan Kenan Yıldız, 84. dakikada oyundan çıktı.

İtalyan ekibi Juventus, Igor Tudor sonrası göreve gelen teknik direktör Luciano Spalletti ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 7 puan topladı.

Bu sonucun ardından Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükseldi. Pafos, 6 puanda kaldı.

Juventus, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Pafos, Chelsea deplasmanına gidecek.

  
