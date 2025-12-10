⚽ Karabağ golü erken buldu! Camilo Duran savunmanın hatasını affetmedi! pic.twitter.com/5yIgUvX1Ip



Ajax, Dolberg'in golüyle Karabağ karşısında beraberliği sağladı.



⚽ Matheus Silva! Karabağ ikinci yarıya da golle başladı!



Ajax, Anton Gaaei'nin attığı golle Karabağ karşısında öne geçti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-2'lik skor ile Ajax oldu.Karabağ, 10. dakikada Camilo Duran ile 1-0 öne geçti. Ajax, Kasper Dolberg ile durumu 1-1'e getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Karabağ, 47. dakikada Matheus Silva'nın attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Ajax, 79. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle 2-2'yi buldu. Ajax, Anton Gaaei'nin 83. dakikada attığı golle Karabağ karşısında 3-2 öne geçti. Hollanda temsilcisi, 90. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.Bu sonucun ardından Karabağ, Devler Ligi'nde 7 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kazanan Ajax, 3 puana ulaştı.Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ajax, bu kez Villarreal deplasmanına gidecek.