10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
0-03'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
0-03'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
0-04'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-04'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
0-04'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-03'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
0-04'

Ajax'tan Karabağ karşısında geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Karabağ deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

calendar 10 Aralık 2025 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax'tan Karabağ karşısında geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-2'lik skor ile Ajax oldu.

Karabağ, 10. dakikada Camilo Duran ile 1-0 öne geçti. Ajax, Kasper Dolberg ile durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Karabağ, 47. dakikada Matheus Silva'nın attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Ajax, 79. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle 2-2'yi buldu. Ajax, Anton Gaaei'nin 83. dakikada attığı golle Karabağ karşısında 3-2 öne geçti. Hollanda temsilcisi, 90. dakikada Oscar Gloukh'un attığı golle Karabağ'ı 4-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Karabağ, Devler Ligi'nde 7 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kazanan Ajax, 3 puana ulaştı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ajax, bu kez Villarreal deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.