Altın fiyatları yükselecek mi? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Fed faiz Ekim ayı kararında banka politika faizini 25 baz puan düşürdü. Karar sonrası gözler altına çevrildi, altında düşüş seyri devam ederken yatırımcılar yeniden yükseliş olup olmayacağını merak ediyor. Peki önümüzdeki hafta altın yükselecek mi, düşecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka buna göre politika faizini 25 baz puan indirimle %4.00 seviyesine çekti.

Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı:

Tekrar altın fiyatlarında bir düşüş gelir mi? Bu zor... çünkü İsrail'in öngörülemez hamleleri altın açısından fırsatları beraberinde getiriyor. Her düşüş hatta her sert düşüş aynı şekilde yükseliş hareketini tetikler. Şu anda Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi anlamlı. Bu zaten altın üzerindeki baskıyı azaltan bir unsurdur. Altın sadece Fed kararını değil Fed öncesi ateşkesin uyulmaması gibi unsurları da fiyatlıyor.

İçeride durum biraz daha farklı. Döviz pozisyonlarındaki artış dolara doğru yöneliş ve altında bir doyma hissiyatı söz konusu. Zaman zaman doların hareketlenmesinden dolayı altında hareketler görülebilir, ama önümüzdeki dönem için altında sert yükselişleri çok görmeyebiliriz. Geri çekilmelerde yine 5 bin 50 TL seviyesi önemli destek noktasıdır. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 5 bin 700 – 5 bin 950 TL bandında hareketleri görebiliriz. 6 bin TL seviyeleri şu an için uzak ihtimal olacaktır.

Gram altın fiyatı alış: 5.363 TL satış: 5.364 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 9.164 TL satış: 9.321 TL

Yarım altın fiyatı alış: 18.327 TL satış: 18.630 TL

Tam altın fiyatı alış: 35.779 TL satış: 36.495 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 36.542 TL satış: 37.168 TL

Ons altın fiyatı alış: $3.951 satış: $3.952