Yılbaşı TV programları 2026: O Ses Yılbaşı, İbo Show...

31 Aralık Çarşamba yayın akışı sorgulanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanını evde kutlayanlar için televizyon, yine en popüler eğlence adresi olacak. Yılbaşı özel programları, ünlü isimlerin sahne performansları, sürpriz konuklar ve renkli şovlarla dolu bir gece vaat ediyor. 2026'ya girerken televizyon kanallarının hazırladığı bu özel yayınlar, izleyicilere hem eğlence hem de yeni yıl coşkusunu bir arada sunuyor. Bu akşam TV'de neler var sorusunun yanıtı, yılbaşı gecesini unutulmaz kılmak isteyenler için merakla bekleniyor. Gündüz kuşağında bilgi, eğlence ve tekrar diziler ön planda olurken, gece kuşağında Şarkılar Bizi Söyler, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, İbo Show-Yılbaşı Özel, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel, Şevval Sam 30. Yıl Konseri, Güldür Güldür Show, Lingo Türkiye gibi sevilen yapımlar geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Her zevke hitap eden bu programlar ve diziler, çarşamba gününü renklendirecek çeşitlilikte sunuluyor.

06.05 Kalk Gidelim

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.05 Kasaba Doktoru

17.20 Pembe Panter

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

21.45 Lingo Türkiye

07:00 abancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

23.15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

23.45 Şarkılar Bizi Söyler

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

22.30 Şevval Sam 30. Yıl Konseri

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 İbo Show-Yılbaşı Özel

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show