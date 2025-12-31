Haber Tarihi: 31 Aralık 2025 14:13 -
Güncelleme Tarihi:
31 Aralık 2025 14:13
Yılbaşı TV programları 2026: O Ses Yılbaşı, İbo Show...
Yılbaşı özel TV programları, 2026'ya coşku dolu bir başlangıç yapmak isteyen izleyiciler için ekranlarda yerini aldı. 31 Aralık Çarşamba akşamı için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TRT 1 yılbaşı ruhunu yansıtan eğlenceli içerikler ve sürprizlerle dolu yayın akışı hazırladı. Müzik, komedi ve özel şovlarla dolu bu gece, izleyicilere hem keyifli hem de unutulmaz anlar yaşatacak. "Yılbaşında televizyonda ne izlenir?" sorusu gündemdeki yerini korurken, kanalların hazırladığı özel içerikler milyonları ekran başına topluyor. Gündüz kuşağında da çeşitli programlar ve tekrar diziler yer alırken, her zevke hitap eden içerikler televizyon keyfini artırıyor. 31 Aralık Çarşamba yayın akışı, seyircilere eğlence, yarışma ve dram dolu anlar vadediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 31 Aralık Çarşamba yeni yıl yılbaşında televizyonda neler izlenir? 2026 yılbaşı özel tv programları neler? İşte 31 Aralık Çarşamba yayın akışı listesi...
31 Aralık Çarşamba yayın akışı sorgulanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanını evde kutlayanlar için televizyon, yine en popüler eğlence adresi olacak. Yılbaşı özel programları, ünlü isimlerin sahne performansları, sürpriz konuklar ve renkli şovlarla dolu bir gece vaat ediyor. 2026'ya girerken televizyon kanallarının hazırladığı bu özel yayınlar, izleyicilere hem eğlence hem de yeni yıl coşkusunu bir arada sunuyor. Bu akşam TV'de neler var sorusunun yanıtı, yılbaşı gecesini unutulmaz kılmak isteyenler için merakla bekleniyor. Gündüz kuşağında bilgi, eğlence ve tekrar diziler ön planda olurken, gece kuşağında Şarkılar Bizi Söyler, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, İbo Show-Yılbaşı Özel, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel, Şevval Sam 30. Yıl Konseri, Güldür Güldür Show, Lingo Türkiye gibi sevilen yapımlar geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Her zevke hitap eden bu programlar ve diziler, çarşamba gününü renklendirecek çeşitlilikte sunuluyor.
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI06.05 Kalk Gidelim09.10 Adını Sen Koy10.30 Alişan ile Hayata Gülümse13.15 Seksenler14.05 Kasaba Doktoru17.20 Pembe Panter
17.45 Lingo Türkiye19.00 Ana Haber19.55 İddiaların Aksine21.45 Lingo Türkiye31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞı07:00 abancı Damat09.o0 Neler Oluyor Hayatta?11.00 Yaprak Dökümü13.45 Gelinim Mutfakta16.45 Arka Sokaklar18.30 Kanal D Ana Haber20.00 Şarkılar Bizi Söyler23.15 Milli Piyango Yılbaşı Özel23.45 Şarkılar Bizi Söyler31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI08.00 Kahvaltı Haberleri10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 atv Gün Ortası14:00 Mutfak Bahane16.00 Esra Erol'da19.00 atv Ana Haber20.00 Kim Milyoner Olmak İster? – Yılbaşı Özel31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI06.00 Tuzak07.15 Ebru ile 8'de Sağlık08.30 Oynat Bakalım09.00 Gel Konuşalım12.30 Zahide Yetiş'le Sence?16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI07.30 İlk Bakış08:00 Çalar Saat10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün12.30 Yasak Elma13.30 En Hamarat Benim16.30 Sahtekarlar19.00 Now Ana Haber20.00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri22.30 Şevval Sam 30. Yıl Konseri31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI07.00 Aramızda Kalsın09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer13.30 Nur Viral ile Sen İstersen16.15 Söz19.00 Star Haber20.00 İbo Show-Yılbaşı Özel31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI07.00 Bahar09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12.30 Gelin Evi15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 Show Ana Haber20.00 Güldür Güldür Show
