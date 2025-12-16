31 Aralık kandil mi? 1 Ocak 2026 kandil mi?

31 Aralık tatil mi sorusu ve Regaip Kandili tarihi, 2026 yılı yaklaşırken merak ediliyor. Yılın ilk kandili, üç ayların da başlamasıyla idrak edilecek. Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili, Recep ayının ilk haftası idrak edilecek. Yeni yıla az bir zaman kala da Regaib Kandili'nin hangi güne denk geldiği ve diğer kandil tarihleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Regaip kandili 2 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç ayların ilki Recep ayı 2026 yılı içerisinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.