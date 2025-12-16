Haber Tarihi: 16 Aralık 2025 11:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 11:53

31 Aralık kandil mi? 1 Ocak 2026 kandil mi?

31 Aralık kandil mi sorusu, pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 2025 Kandil günleri, Diyanet takvimi ile belli oldu. Peki 2026 yılı ilk kandil ne zaman? 31 Aralık kandil mi? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

31 Aralık tatil mi sorusu ve Regaip Kandili tarihi, 2026 yılı yaklaşırken merak ediliyor. Yılın ilk kandili, üç ayların da başlamasıyla idrak edilecek. Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili, Recep ayının ilk haftası idrak edilecek. Yeni yıla az bir zaman kala da Regaib Kandili'nin hangi güne denk geldiği ve diğer kandil tarihleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
31 ARALIK KANDİL Mİ, REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Regaip kandili 2 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç ayların ilki Recep ayı 2026 yılı içerisinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
