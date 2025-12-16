16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Sörloth'un maliyeti el yakıyor

Atletico Madrid, 30 yaşındaki golcü Alexander Sörloth için F.Bahçe'den 35 milyon Euro istedi. Norveçli golcü yıllık 11 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme talep etti

Devere arasında yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un menajeri ile masaya oturmuştu.

Yönetim,İspanyol kulübüyle de temasageçti ve bonservis beklentisini sordu. Bu görüşmelerden sonra ortaya bir hayli maliyetle bir tablo çıktı.

TOPLAM MALİYET: 74 MİLYON EURO


Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den bonservis beklentisi 35 milyon Euro. Ayrıca, Alexander Sörloth da yıllık 11 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme istiyor. Bonservis ve maaş beklentileri hesaplandığında ortaya 74 milyon Euro'luk bir rakam çıkıyor.

Fenerbahçe Yönetimi, yüksek maliyeti karşılayabilmek için arayışlara başladı.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki santrafor Sörloth, kulüplerin anlaşması ve yıllık ücretinin karşılanması durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

ATLETICO MADRID 32 MİLYON EURO ÖDEDİ

Atletico Madrid'in 2024 yazında 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal'den transfer ettiği 30 yaşındaki Sörloth, bu sezon oynadığı 16 lig maçında 4 gol attı. 

