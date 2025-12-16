Los Angeles Clippers, 2025-26 sezonuna oldukça zorlu bir giriş yapmasına rağmen, organizasyonun rekabetçi kimliğinden vazgeçmeye niyetli olmadığı belirtildi.ESPN muhabiri Ramona Shelburne, NBA Today programında yaptığı değerlendirmede, Clippers'ın mevcut tabloya rağmen çekirdek kadrosunu koruma ve rekabetçi kalma kararlılığını sürdürdüğünü aktardı.diyen Shelburne, sözlerini şöyle sürdürdü:Shelburne, Clippers'ın radikal hamleler yerine daha sınırlı dokunuşlara yönelebileceğini vurguladı:Geçtiğimiz sezonu 51 galibiyetle tamamlayan Clippers için 2025-26 sezonu ise büyük sorunlarla başladı. Los Angeles ekibi, Batı Konferansı'nın dibinde 6 galibiyet – 19 mağlubiyet derecesiyle yer alıyor ve son üç maçını da kaybetmiş durumda.Bu düşüşün en önemli nedenlerinden biri sakatlıklar oldu. Yaz döneminde kadroya katılan Bradley Beal, yaşadığı kalça sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Derrick Jones Jr. (diz) henüz Clippers formasıyla sahaya çıkamazken, Kawhi Leonard da ayak bileği burkulması sebebiyle birçok maçı kaçırdı.Clippers için tablo, kısa süre önce Chris Paul ile yolların ayrılmasıyla daha da zorlaştı. Paul'un, kariyerinin son sezonunu Clippers'ta geçirme isteğine rağmen ayrılık gerçekleşti.Sezonun ilk çeyreği geride kalırken ve Batı Konferansı'ndaki rekabet giderek artarken, Clippers'ın sezonu kurtarmak adına acil hamleler yapması gerektiği ifade ediliyor.Takımın "tanking" seçeneğini değerlendirme şansı ise neredeyse yok. Zira 2026 draftındaki birinci tur hakları, mevcut şampiyon Oklahoma City Thunder'a ait.Shelburne, Clippers'ın motivasyonunu şu sözlerle özetledi: