Fenerbahçe, Maestro'yu istedi!

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadrosunda görmeyi istediği Alanyaspor'un 22 yaşındaki Angolalı orta sahası Maestro için harekete geçti.
Sarı- Lacivertliler, ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren genç yıldız için Alanyaspor'dan beklemediği bir cevap aldı.
Akdeniz ekibi, Maestro'yu isteyen Fenerbahçe'den 10 milyon Euro bonservis ücreti istedi.
BENFICA B'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ
22 yaşındaki Angolalı defansif orta saha Şubat 2024'te Benfica B'den Adana Demirspor'a transfer olmuş, Temmuz 2025'te ise Alanyaspor'a imza atmıştı.
Maestro, bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Sarı- Lacivertliler, ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren genç yıldız için Alanyaspor'dan beklemediği bir cevap aldı.
Akdeniz ekibi, Maestro'yu isteyen Fenerbahçe'den 10 milyon Euro bonservis ücreti istedi.
BENFICA B'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ
22 yaşındaki Angolalı defansif orta saha Şubat 2024'te Benfica B'den Adana Demirspor'a transfer olmuş, Temmuz 2025'te ise Alanyaspor'a imza atmıştı.
Maestro, bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.