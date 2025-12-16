16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Fenerbahçe, Maestro'yu istedi!

Fenerbahçe, Tedesco'nun istediği Maestro için nabız yokladı; Alanyaspor 10 milyon Euro talep etti.

calendar 16 Aralık 2025 09:23
Fenerbahçe, Maestro'yu istedi!
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadrosunda görmeyi istediği Alanyaspor'un 22 yaşındaki Angolalı orta sahası Maestro için harekete geçti.

Sarı- Lacivertliler, ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren genç yıldız için Alanyaspor'dan beklemediği bir cevap aldı.

Akdeniz ekibi, Maestro'yu isteyen Fenerbahçe'den 10 milyon Euro bonservis ücreti istedi.

BENFICA B'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ

22 yaşındaki Angolalı defansif orta saha Şubat 2024'te Benfica B'den Adana Demirspor'a transfer olmuş, Temmuz 2025'te ise Alanyaspor'a imza atmıştı.

Maestro, bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
