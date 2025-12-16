16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Galatasaray ve Fenerbahçe pusuda: Goretzka'dan flaş hamle

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer gündemine aldı.

calendar 16 Aralık 2025 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 13:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak maçların ardından devre arası dönemi başlayacak ve takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yoğun transfer görüşmelerine girecek.
 
Zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı gündemine aldı.
 
30 yaşındaki oyuncunun, Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımları silmesi, taraftarları heyecanlandırdı ve transfer iddialarını güçlendirdi.
 
SANE VE TEDESCO DEVREDE
 
Sarı-kırmızılılar, Goretzka transferinde eski takım arkadaşı Leroy Sane kozunu sunmayı planlarken, Fenerbahçe ise Schalkee'den eski teknik patronu Domenico Tedesco'yu devreye sokacak.
 
İki Süper Lig devi de devre arası transfer döneminde oyuncu için resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.
 
SÖZLEŞMESİ VE PERFOMANSI
 
Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Goretzka, bu sezon 24 resmi maçta 1 gole katkı sağladı. Alman futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon euro.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
