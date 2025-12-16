Galatasaray ve Fenerbahçe pusuda: Goretzka'dan flaş hamle

Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak maçların ardından devre arası dönemi başlayacak ve takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yoğun transfer görüşmelerine girecek. Zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı gündemine aldı. 30 yaşındaki oyuncunun, Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili tüm paylaşımları silmesi, taraftarları heyecanlandırdı ve transfer iddialarını güçlendirdi. SANE VE TEDESCO DEVREDE Sarı-kırmızılılar, Goretzka transferinde eski takım arkadaşı Leroy Sane kozunu sunmayı planlarken, Fenerbahçe ise Schalkee'den eski teknik patronu Domenico Tedesco'yu devreye sokacak. İki Süper Lig devi de devre arası transfer döneminde oyuncu için resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PERFOMANSI

Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Goretzka, bu sezon 24 resmi maçta 1 gole katkı sağladı. Alman futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon euro.