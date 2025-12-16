Ertuğrul Doğan'dan Muçi'nin bonservisi için açıklama!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Akyazı ve Kartal projeleri hakkında konuşan Doğan, "Fatih Tekke ile birlikte yeni yol haritası çiziyoruz. Haftasonu Trabzon Mali Kongre vardı. Hem Akyazı hem de Kartal projelerini tanıttık. Kartal'ın yeniden kiralanması, Akyazı'da biz geldikten sonra 4 önemli noktada tahsis aldık. İlk 2'si için projeler hazırlandı ve kongre üyelerimizden onay aldık." dedi.
Yardımları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Doğan, "Şimdi, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor'un yanında olduğu gibi herkesin yanında sağ olsun, var olsun. En büyük teşekkür kendisine, bize çok yardımı oldu, çok sağ olsun. Trabzon siyaseti hep yanımızda oldu, Ahmet Metin Genç hep yanımızda oldu, projelerde bize çok destek veriyor. Trabzon'da konu Trabzonspor olduğunda siyaset üstü herkes, bakanlarımız, geldiğimiz günden beri bize destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.
"50 MİLYON DOLAR GELİR"
Projeler için Cumhurbaşkanından onay beklediklerini belirten Doğan, "Projelerimiz detaylı görüşmelerle devam ediyor. Trabzonspor, bu 2 projeden yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir sağlayacak. Trabzonspor'un sabit bir geliri yok. Stattaki bilet gelirleri diyeceğim ama biz oradan zarar ediyoruz. Beşiktaş maçında stat doldu, inşallah böyle devam eder, ama Trabzonspor buradan gelir edemiyor. Bu 2 projeden sonra Akyazı'dan aldığımız projeler var, son aşamaya getirdiğimiz İstanbul projesi var ve Cumhurbaşkanından onay bekliyoruz. Trabzonspor için bu projeler çok önemli." diye konuştu.
Sözlerine devam eden Doğan, "En büyük teşekkürü yöneticilik hayatımız boyunca Berat Albayrak'a... Onlara da özel teşekkür etmek isterim. Kongrede bahsettim, bizim bu dönemde yapılan projelerin tamamı satış üzerine olmayacak, biz sadece kiralayacağız, satmak gibi bir niyetimiz yok. Tek derdimiz kendi durumumuzu rahatlatmak değil, Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak. Bu yüzden de kongre üyelerimizle paylaştık, biz bunları satıp transfer yapmayacağız, buraları geliştireceğiz. Nasıl kira geliri elde ederiz, bundan sonra projeler 60-70 milyon dolarla çıkacağız. Her zaman rakipleriyle mücadele edebilecek takım haline getirmek istiyoruz. Ekonomik özgürlüğü hedefliyoruz. Ekonomisini düzelten, kimseye muhtaç olmayan Trabzonspor her zaman başarılı olur. Bizim tek hedefimiz bu." sözlerini sarf etti.
"FATİH TEKKE İLE YENİ YOL HARİTASI"
Fatih Tekke ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile beraber yeni yol haritası çiziyoruz. Planlamayı 4 yıl, 5 yıl olarak yapıyoruz. Bu kadar fazla değişimin Trabzonspor'a faydası yok. Takımımızın başında çok iyi bir Trabzonlu var. Zamanının büyük kısmını tesiste geçiren bir hocamız var, ciddi bir emek veriyor. Oyuncularımızın hepsi sorunsuz şekilde takıma katkı vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
TRANSFER VE ZİRVE YARIŞI
Transfer dönemi ve zirve yarışı ile ilgili Doğan, "Takımı maçtan önce statta karşıladım en başta, takımla beraber Visca, koltuk değnekleriyle oradaydı. Nwakaeme stattaydı, soyunma odasındaydı. Bunlar çok önemli şeyler. Herkes çok ciddi emek veriyor. Eksikler var ama daha iyilerine gidecek. Hocamızın çalışmaları var, devre arası transferi zor. Belli oyuncular var, takıma değer katmayan oyuncuları almayız. Alacağımız oyuncuların hepsi bizi ileri taşımalı. Bizi ileriye taşıyacak transfer bulursak, yapacağız. Tek hedefimiz zirve. Biz, kendimizden 7 katı, 10 katı takımlarla mücadele veriyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor. Camia bir arada, tüm taraftarlarımız heyecanlı, içeride bu sinerji yakaladığımız sürece biz zirvede oluruz. Bu sene olmaz, seneye olur mantalite böyle olmalı. Çalışmalarımız profesyonel şekilde ilerliyor. İnşallah hata yapmadan transfer dönemini de gerçekleştireceğiz." sözlerini sarf etti.
ERNEST MUÇI'NİN BONSERVİSİ
Muçi'nin satın alma opsiyonu ile ilgili Doğan, "Yanılmıyorsam, Muçi'nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında bir para vermemiz gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi'yi alacaktır." dedi.
