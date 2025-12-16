16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
0-019'
Eibar-Elche
0-019'
Guadalajara-Barcelona
23:00
Eldense-Real Sociedad
23:00
Sporting Gijon-Valencia
23:00
Cardiff City-Chelsea
23:00
Somaspor-Bursaspor
0-3
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlik'i devirdi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.

Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta, 8. galibiyetini elde etti. İstanbul Gençlik Spor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Gökcen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Arslan Ekşi, Alonso, Can Koç)

İstanbul Gençlik : Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias, Polonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)

Setler: 23-25, 25-22, 20-25, 25-21, 15-9

Süre: 144 dakika

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
