Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Gençlik'i devirdi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-2 yendi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta, 8. galibiyetini elde etti. İstanbul Gençlik Spor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Gökcen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Arslan Ekşi, Alonso, Can Koç)
İstanbul Gençlik : Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias, Polonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)
Setler: 23-25, 25-22, 20-25, 25-21, 15-9
Süre: 144 dakika
Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta, 8. galibiyetini elde etti. İstanbul Gençlik Spor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Gökcen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Arslan Ekşi, Alonso, Can Koç)
İstanbul Gençlik : Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias, Polonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)
Setler: 23-25, 25-22, 20-25, 25-21, 15-9
Süre: 144 dakika