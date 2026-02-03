03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

İngiltere'de gündem Acun Ilıcalı!

Premier Lig'e yükselme yolunda mücadele eden Hull City'de kulüp sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, maç sırasında taraftarları görüntülü aradı. Ada sosyal medyasında bu görüntüler çok konuşuldu.

calendar 03 Şubat 2026 11:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının deplasman maçında tribünde bulunan taraftarları görüntülü arayarak statta renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

Karşılarındaki ekranda Ilıcalı'yı gören taraftarlar tezahüratlarla kulüp sahibine sevgi gösterisinde bulunurken, tribünlerde büyük coşku oluştu.

O anlar İngiltere'de özellikle sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, Ilıcalı görüntüleri kendi hesabından paylaştı.

PREMIER LİG'E DOĞRU KOŞUYOR

Championship'te mücadele eden Hull City ise başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren İngiliz ekibi, maç eksiğine rağmen ligde 3'ncü sırada yer alarak Premier League hedefini güçlendirdi.


 • 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
