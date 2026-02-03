Jean Onana için kriz: 'Serbest bırakın!'

Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralanan Jean Onana ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'tan gittiği İtalyan ekibinde aradığını bulamadı. Onana, İtalyan ekibinde şu ana kadar 2 maçta 31 dakika sahada kalabildi.
Bu gelişmenin ardından Onana'nın kardeşi ve menajeri Miller Onana'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.
Miller Onana, daha sonra sildiği sosyal medya paylaşımında, "Onu oynatmıyorsunuz, neden serbest bırakmıyorsunuz! Onana'nın gitmesine izin verin." yazdı.
Jean Onana için gelen bu paylaşımın ardından Genoa'nın alacağı karar büyük bir merakla bekleniyor. Beşiktaş'tan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun, bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
