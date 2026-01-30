Haber Tarihi: 30 Ocak 2026 14:45 -
Güncelleme Tarihi:
30 Ocak 2026 14:45
Galatasaray Juventus maçı ne zaman?
Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabının kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti. Galatasaray - Juventus play-off maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off etabı maçları ve detayları belli oldu.
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı sona erdi. Lig etabının sona ermesiyle birlikte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan temsilcimiz Galatasaray, play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde ise Devler Ligi'nin play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde çıkan sonuca göre temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı merak ediliyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabı kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Juventus maçı 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA tarafından henüz karşılaşmaların net tarihleri ve saatleri açıklanmadı. İlerleyen günlerde Galatasaray - Juventus maçının net tarihinin ve saatinin belli olması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Rövanş maçı ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?Galatasaray - Juventus arasında oynanacak olan ilk maç 17-18 Şuıbat 2026 tarihlerinde RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. İkinci mücadeleye ise temsilcimiz Galatasaray deplasmanda çıkacak.ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMLERİUEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının sona ermesinin ardından oynancak olan turların tarihleri şöyle:Play-off turu: 17-18 Şubat - 24-25 ŞubatSon 16 Turu: 10-11 Mart - 17-18 MartÇeyrek Final: 7-8 Nisan - 14-15 NisanYarı Final: 28-29 Nisan - 5-6 Mayıs
Final: 30 Mayıs Puskaş Arena, Romanya/Budapeşte
