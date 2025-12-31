Altın Neden Düşüyor? 2026 Altın Fiyatları Neden Düştü, Düşüş Sürecek mi?

Altın fiyatları neden düştü? 2026 altın piyasası analizleri, düşüşü tetikleyen küresel gelişmeler ve uzman yorumlarıyla altın neden değer kaybediyor sorusunun yanıtı.

Son dönemde altın piyasasında yaşanan sert hareketlilikler yatırımcıların kafasında "Altın neden düşüyor?" sorusunu doğurdu. Güvenli liman olarak bilinen altının, zirve seviyelerinden geri çekilmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Küresel enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik risklerin azalması gibi faktörler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İşte ekonomi piyasalarından alınan son bilgiler ışığında altın fiyatlarındaki düşüşün perde arkası...

Yatırım araçları arasında her zaman popülerliğini koruyan altının ons ve gram bazında değer kaybetmesi, "Altın fiyatları ne zaman yükselecek, düşüş devam eder mi?" sorularını da beraberinde getirdi. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılan adımlar ve dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi, altın yatırımcısının iştahını azaltan unsurlar arasında gösteriliyor. Vatandaşlar, ellerindeki altınları bozdurup bozdurmama konusunda kararsız kalırken uzmanların "kâr satışı" ve "teknik düzeltme" uyarıları dikkat çekiyor. İşte altın fiyatlarını aşağı çeken temel etkenler...

Altın fiyatlarındaki gerileme genellikle tek bir sebebe bağlı olmayıp, birkaç küresel ekonomik verinin birleşmesiyle meydana gelir. İşte başlıca nedenler:

Fed Faiz Kararları ve Şahin Açıklamalar: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüksek tutması veya faiz artırımı sinyalleri vermesi, faiz getirisi olmayan altının çekiciliğini azaltır.

Güçlü Dolar Endeksi (DXY): Altın küresel piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması altını daha pahalı hale getirir ve talebi düşürür.

Tahvil Faizlerindeki Artış: ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altından çıkıp faiz getirili kağıtlara yönelmesine neden olur.

Jeopolitik Tansiyonun Düşmesi: Savaş veya küresel kriz dönemlerinde artan altın talebi, barış görüşmeleri veya gerilimin azalmasıyla yerini satış baskısına bırakır.

Yurt içinde gram altın fiyatı hem Ons Altın fiyatına hem de Dolar/TL kuruna bağlıdır. Eğer ons altın küresel piyasalarda düşüyorsa ve dolar kuru sabit seyrediyorsa, gram altın doğrudan değer kaybeder. Bazen küresel piyasada altın yükselse bile, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanması gram altının iç piyasada gerilemesine yol açabilir.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün bir "alım fırsatı" mı yoksa "trend değişimi" mi olduğunu anlamak için kritik destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Teknik analizlerde belirtilen psikolojik sınırların altına inilmesi, satışları hızlandırabilir. Ancak uzun vadede enflasyona karşı korunma aracı olan altın, genellikle düzeltme hareketlerinden sonra tekrar dengeye oturmaktadır.