Altın Neden Düştü, Düşüyor? 3 Mart 2026

Bu sırada spot altın %3 oranında geri çekildi.

Yazım sırasında Comex gümüşü, Pazartesi günü dört haftalık zirveye tırmandıktan sonra %9 düşüşle onsu 81,66$ seviyesine geriledi. Bu sırada Comex altını ise %2,6 düşüşle onsu 5.172$ seviyesindeydi. Güçlenen dolar, dolar bazlı emtiaları diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirerek, artan jeopolitik belirsizliğe rağmen değerli metallerdeki yeni alımları sınırladı.

Buna rağmen, genel piyasa arka planı gerginliğini koruyor. Bir İran Devrim Muhafızları yetkilisinin Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapatıldığını belirtmesi ve geçiş teşebbüsünde bulunan gemilerin askeri müdahaleyle karşılaşabileceği uyarısında bulunmasının ardından, küresel petrol ve gaz nakliye ücretleri fırladı. Enerji arzındaki kesintiler kapıdayken enflasyon korkuları yoğunlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile savaşın "biraz zaman alabileceğini" söyleyerek finansal piyasalardaki belirsizliği pekiştirdi.

Piyasa uzmanları, gümüşün hem değerli hem de endüstriyel bir metal olarak sahip olduğu ikili rolün fiyat dalgalanmalarını şiddetlendirdiğine inanıyor. Güvenli liman talebi genellikle jeopolitik çatışmalar sırasında artsa da, endüstriyel talep hassasiyeti gümüşü altına göre daha oynak (volatil) kılıyor.

VT Markets Küresel Strateji Operasyonları Lideri Ross Maxwell, oynaklığın yakın vadede yüksek kalabileceğini vurguladı:

"Piyasalar normal piyasa itici güçlerinin yanı sıra ABD-İsrail-İran çatışmasına karşı hassas olmaya devam ettiği için, gümüşün Holi (bayramı) sonrasında artan bir oynaklıkla açılması muhtemeldir. Artan jeopolitik gerilimler tipik olarak değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırır ve gümüş, gerilim tehdidi devam ederse riskten kaçış akışlarından yararlanabilir."

Maxwell, Orta Doğu enerji arz yollarına yönelik tehditlerin ham petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğine, bunun da enflasyon endişelerini körükleyerek gümüşü dolaylı olarak bir enflasyon koruması (hedge) olarak destekleyebileceğine işaret etti. Ancak, güçlü bir ABD dolarının kısa vadede bu kazançları sınırlayabileceği konusunda uyardı:

"Ancak, küresel belirsizlik ortamında ABD doları keskin bir şekilde güçlenirse kazançlar sınırlı kalabilir; zira güçlü bir dolar kısa vadede metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Endüstriyel talep orta vadede destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor, ancak yakın vadeli yön büyük ölçüde çatışmayla ilgili manşetler ve genel risk iştahı tarafından belirlenecek."

Maxwell'e göre, gümüşün orta vadeli yapısı temkinli bir şekilde olumlu görünse de, yatırımcılar jeopolitik manşetler ve döviz hareketlerinin tetikleyeceği önemli fiyat dalgalanmalarına hazırlıklı olmalıdır.

Bu sırada Augmont Araştırma Başkanı Renisha Chainani de jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki haftalarda duyarlılığın ana itici gücü olmaya devam edeceğini vurguladı. ABD makroekonomik verilerinin ve Başkan Donald Trump'ın çatışmanın birkaç hafta sürebileceğine dair yorumlarının belirsizliği artırdığını belirtti:

"İleriye dönük olarak, jeopolitik manşetler piyasa duyarlılığının baskın yönlendiricisi olmaya devam edecek; ancak yaklaşan ABD makroekonomik verileri ek işlem ipuçları sağlayacaktır. ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmanın birkaç hafta sürebileceğine dair yorumları belirsizliği katlıyor."

Chainani, arz kesintisi korkularıyla yükselen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini daha da pekiştirebileceğini, bunun da tarihsel olarak değerli metaller için destekleyici bir zemin olduğunu açıkladı. Değerli metallerin, çatışma riski ve mali dengesizlikler ortamında stratejik portföy koruması olarak kalıcı rollerinden faydalanmaya devam ettiğini değerlendirdi.

Teknik açıdan Chainani, gümüşün kritik 95$ direncinin üzerinde bir kırılmayı teyit ettiğini, bunun da 100$ ve 105$ seviyelerine doğru potansiyel hareketlerin önünü açtığını kaydetti. Artık 85$ seviyesinde güçlü bir destek görülüyor ve bu seviyenin üzerinde kalınması genel boğa (yükseliş) yapısını sağlam tutacaktır.

Altın ise 5.250$ seviyesinin üzerine çıktıktan sonra yukarı yönlü seyrini sürdürdü; yakın vadeli hedefler önce 5.450$, ardından 5.600$ olarak görülüyor. Teknik destek 5.200$ seviyesinde bulunuyor ve bu bölge korunduğu sürece seviyeye doğru yaşanacak geri çekilmeler yeni alım ilgisini çekebilir.