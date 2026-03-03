03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Mehdi Taremi için yalanlama: "Savaşa gitmeyecek!"

Olympiacos forması giyen İranlı Mehdi Taremi'nin ülkesine ve savaşa gitmeye hazır olduğu iddia edildi. Olympiacos ve oyuncu cephesi ise bu iddiaları yalanladı.

calendar 03 Mart 2026 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mehdi Taremi için yalanlama: 'Savaşa gitmeyecek!'
Olympiacos forması giyen İranlı Mehdi Taremi, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Taremi, ülkesine gitmeye ve savaşa katılmaya hazır olduğunu kulübü Olympiacos'a bildirdi.

Olympiacos Yönetimi ile görüşen İranlı futbolcunun, bu görüşmede, "Ülkemin bana ihtiyacı var." diyerek ülkesi İran'a geri dönmeye hazır olduğunu kulübüne ilettiği belirtildi.

OYUNCU VE KULÜP YALANLADI

Olympiacos ve oyuncu tarafı ise İtalyan medyasında çıkan bu haberi yalanladı.

Mehdi Taremi'nin temsilcisi Federico Pastorello, İranlı futbolcusu için iddiaları yalanladı. Pastorello, "Son dönemde Mehdi Taremi'ye atfedilen ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar ortalıkta dolaşmaktadır. Taremi, Atina'da çalışmalarına ve profesyonel kariyerine odaklanmış, kararlı ve azimli bir şekilde çalışmaktadır. Böylesine hassas bir dönemde, bağlam dışı yorumlardan veya yanlış yorumlamalarda kaçınmak önemlidir. Herkesin sorumluluk bilincine ve saygısına güveniyoruz." açıklamasını yaptı.

Olympiakos'un başkan yardımcısı Kostas Karapapas ise, "Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdir. Sahte haberlere inanmayın. Sporculara, vatanları alevler içinde olan tüm insanlara saygı gösterelim. Dünyanın her ülkesini ilgilendiren ve tüm gezegeni etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Maalesef, aklına her geldiğini yazan kişilerin yazılarını ve bunların çoğalmasını engelleyemiyoruz." dedi.


SEZON PERFORMANSI

Olympiacos forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
