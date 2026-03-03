Sivasspor'da hedef play-off'la Süper Lig!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit, takım olarak play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.Profesyonel futbolculuk kariyerine Sivasspor'da adım atan Emirhan, forma giydiği maçlardaki başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.Ligde geride kalan periyotta görev yaptığı 3 teknik direktörün de kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alan Emirhan, attığı 3 golle de takımına katkı sağladı.Emirhan Başyiğit, AA muhabirine, Sivasspor'un sezon boyunca atak futbol oynayan ama gol yollarında etkili olamayan bir takım olduğunu söyledi.Teknik direktör İsmet Taşdemir'in göreve gelmesi ve golcü oyuncu Rey Manaj'ın yeniden takıma katılmasıyla kırmızı-beyazlı ekibin ileri hattının daha da güçlendiğini belirten Emirhan, "Son zamanlarda herkesin bireysel performansının yükseldiğini düşünüyorum. Bu da takıma olumlu yönde etki gösteriyor." dedi.Emirhan, sezon başında şampiyon ya da ikinci olarak bu ligden çıkma hedeflerinin olduğunu ancak bunun şu anda zor olduğunu vurgulayarak, "Şu andaki hedefimiz takım olarak play-off'a kalmak, kalacağımıza da inanıyorum zaten, takım arkadaşlarımız da buna inanıyor. Takım olarak play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Sezon başından beri 3 teknik direktör değişikliğine rağmen kadroda sürekli forma şansı bulduğuna dikkati çeken Emirhan, şöyle konuştu:"Herkesin bir oyun sistemi vardır. Ben de bu sistemlerin içerisine hep dahil edildim, güzel bir şey. Herkesin takımda bir emeği var, ilk 11'de oynadığımda takıma ne kadar fazla emek verebilirim diye kendime soruyorum. Üstüne koyarak takım arkadaşlarıma, hocalarıma destek olabiliyorsam ne mutlu bana. Profesyonellik kariyerimde ilk golümü Manisa FK maçında atmıştım. Allah o maçta 2 gol nasip etti bana. 10 kişiydik ve bizim için daha fazla önemli bir maç olmuştu. 2 hafta sonra tekrardan çok şükür gol attım. İnşallah sezon sonuna kadar 5 gol hedefliyorum, 6 niye olmasın, inşallah olur."Emirhan, 14 yaşından beri gelişim liginin tüm kategorilerinde milli takım formasını giydiğini hatırlatarak, "A Milli Takım'da forma giymek herkesin hayalidir. O şanlı milli formayı ben de terletmek için elimden gelen her şeyi vermeye hazırım. A Milli Takım forması hayallerimin başında yer alıyor." diye konuştu.Uzun vadedeki hedeflerini de anlatan Emirhan, "Öncelikle sakatsız bir şekilde sezonu bitirmek istiyorum. Sonrasında her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim Avrupa'da forma giyebilmek. Şu an buradayız, burada ne kadar fazla maç oynayabilirsem, ne kadar takıma katkı verebilirsem, performansımın üstüne koyarak sezonu bitirmek istiyorum. Sonrasında önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.Taraftarlardan takımlarına destek vermelerini isteyen Emirhan, şunları kaydetti:"Taraftarlarımızla son zamanlarda aramızda gerginlikler oldu. Ciddi anlamda onların mutlu olmaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kötü giden bir şey var, takım olarak biz de onun farkındayız ama kendi aramızda çok toplantı yaptık bu konuda. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler. Bazı şeyleri biz kendi aramızda hallettik, hocalarımız, yönetimimiz, takım arkadaşlarımız olsun birlik olduk zaten. Taraftarımız da bizim yanımızda zaten, biraz daha destek olurlarsa her şeyin üstesinden geleceğiz inşallah."