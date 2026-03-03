Barış Alper Yılmaz, yıldızlarla yarışıyor

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 6 gol, 10 asiste imza attı ve 16 gole katkıda bulundu.
Milli futbolcu, bu performansıyla Avrupa'nın en büyük 10 ligi baz alındğında en fazla skor katkısı yapan 5. sol kanat oyuncusu oldu.
Listenin ilk sırasında Bayern Münih'in Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz yer alyor. Diaz, ligde 23 maçta 13 gol attı ve 13 asist yaptı.
Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 36 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 9 gol attı ve 13 asist yaptı.
