03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Barış Alper Yılmaz, yıldızlarla yarışıyor

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 6 gol ve 10 asistle Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında en çok skor katkısı yapan 5. sol kanat oyuncusu konumunda yer alıyor.

03 Mart 2026 10:31
Haber: Takvim
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 6 gol, 10 asiste imza attı ve 16 gole katkıda bulundu.

Milli futbolcu, bu performansıyla Avrupa'nın en büyük 10 ligi baz alındğında en fazla skor katkısı yapan 5. sol kanat oyuncusu oldu.

Listenin ilk sırasında Bayern Münih'in Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz yer alyor. Diaz, ligde 23 maçta 13 gol attı ve 13 asist yaptı.

Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 36 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 9 gol attı ve 13 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
