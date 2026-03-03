02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası!

Beşiktaş, Rizespor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında kitap bağışı kampanyası düzenleme kararı aldı.

calendar 02 Mart 2026 23:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 4 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında anlamlı bir bağış kampanyasına imza atacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında siyah-beyazlı kulüp, Milli Eğitim Bakanlığı ve liderliğini Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı "İyiliğe Kanat Aç Topluluğu" ile iş birliği yapacak.

Açıklamada, "Kitabın ışığıyla ay-yıldızın gölgesinde" sloganıyla hayata geçirilen bağış kampanyasında, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına gelecek siyah-beyazlı taraftarlardan yanlarında getirecekleri kitapları stat girişinde görevlilere teslim etmesi istendi.

Toplanan kitaplar, daha sonra İyiliğe Kanat Aç Topluluğu'nun koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşacak.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası dördüncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.