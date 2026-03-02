Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru eşitlemeyi başardı ancak galibiyet golünü bulamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
MARCO ASENSIO'DAN MESAJ
Öte yandan Marco Asensio'nun geçtiğimiz hafta yaşanan sonuçların ardından yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçen hafta istediğimiz sonuçlar bunlar değildi. Yaşananlardan ders çıkarıp ve ayağa kalkacağız. Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Her şey birlikte Fenerbahçe."
Asensio'dan paylaşım: "Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız"
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!
-
9
Sergen Yalçın'dan G.Saray öncesi kritik karar!
-
8
Ertan Torunoğulları: "Hakemlerle ilgili açıklama yapacağız"
-
7
Galatasaray'da Singo kararsızlığı!
-
6
Liverpool'dan Wirtz'in sakatlığı için açıklama!
-
5
Sergen Yalçın: ''Galatasaray maçı sezon finali!"
-
4
Fenerbahçe'den hakem kararları için açıklama!
-
3
Galatasaray'da Beşiktaş şifresi Fenerbahçe!
-
2
Ümit Akdağ'dan 'Come to Galatasaray'a beğeni!
-
1
Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!
- 15:14 Buz Hokeyi ilk maçta ağır yaralıyız
- 15:13 Trabzonspor'un kupa kadrosunda 4 eksik
- 14:56 Fenerbahçe Opet, seriye farklı galibiyetle başladı!
- 14:56 Trabzonspor'da sakatlık: Nwaiwu
- 14:55 Galatasaray'dan Torino'da kritik zirve!
- 14:53 İşte Formula 1 2026 sezonunda mücadele edecek takımlar!
- 14:30 Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber!
- 14:25 Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
- 14:22 Formula 1'in 2025 gelir dağılımı açıklandı
- 14:20 Trabzon ile Başakşehir arasında 41. randevu
- 14:19 Asensio'dan paylaşım: "Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız"
- 14:09 Soner Efil: ''Ligde kalmak istiyoruz''
- 14:03 Arne Slot'tan Galatasaray için mesaj!
- 14:00 Atıcılıkta Kadın Milli Takımı'ndan unutulmayacak zafer
- 13:53 Alperen Şengün'den favori iftar menüsü
- 13:41 Gençlerbirliği'nde aileden kalma gelenek devam ediyor
- 13:32 Liverpool'dan Wirtz'in sakatlığı için açıklama!
- 13:31 Joel Embiid en az 3 maç yok
- 13:30 Edey ameliyat olacak, Clarke en az 2 hafta daha yok
- 13:30 Khris Middleton, Mavericks'ten buyout talep etmeyecek
- 13:29 Stephen Curry, diz sorunu yüzünden en az 10 gün daha yok
- 13:29 Jose Mourinho'dan geleceği için açıklama!
- 13:28 James Harden emekliliğe göz kırptı: "Yakında..."
- 13:26 Karşıyaka, İzmir derbisinde gülen taraf
- 13:22 Fenerbahçe'den hakem kararları için açıklama!
- 13:21 Ayvalukgücü durdurulamıyor
- 13:18 Dünya Kupası öncesi Meksika'da güvenlik alarmı
- 13:14 Hamilton, 8. şampiyonluğa her zamankinden daha motive
- 13:11 Chelsea'de hedef Darwin Nunez
- 13:01 Menemen FK Play-Off umutlarını azalttı
- 12:59 Ferrari startta adeta uçuyor; "Sonuncu başlasa bile..."
- 12:58 Dünya Kupası belirsizliği: İran!
- 12:55 Antalya'da pedallar yeşil gelecek için dönecek
- 12:53 Igor Tudor, Ada'yı karıştırdı: "Delilik bu; bu hakem!"
- 12:48 Selim Sırrı Tarcan'ın vefat yıldönümü
- 12:47 Muğlaspor zirve yarışından uzaklaşıyor
- 12:46 İngiltere'de tartışma: Arsenal, tarihin 'en çirkin' lideri mi?
- 12:37 Leclerc'ten yeni araçlara övgü; "Araç üzerinde etkiniz"
- 12:37 Göztepe'de işler yolunda gitmiyor
- 12:28 İlkay Gündoğan: "En büyük hatam oldu"
- 12:28 Bodrumspor'da Ali Habeşoğlu fırtınası!
- 12:19 Russell: "İlginç yarışlar bizi bekliyor"
- 12:05 İşte kupada salı günü hakemleri
- 11:56 Zerenspor'un Avrupa'da ilk çeyrek final serüveni
- 11:49 Trabzon'un turizm noktaları spor gösterilerine sahne oldu
- 11:45 Milli yüzücüler yaz organizasyonları kampında
- 11:41 Antalyaspor maçı sonrası yine manşetlerde o var: Asensio
- 11:38 Harun Erdenay: "Wade Baldwin önemli bir seçenekti"
- 11:29 Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!
- 11:14 Marc Cucurella için Manchester City itirafı!
- 10:59 Trabzonspor, kupada Başakşehir'e konuk oluyor
- 10:54 Micov: "Pozzecco oyunculara öz güven ve mantalite aşıladı"
- 10:53 Inter'de sezonun yıldızı Dimarco'ya sözleşme!
- 10:45 Fenerbahçe'de on günlük kabus!
- 10:42 Orkun Kökçü, Galatasaray derbisini bekliyor
- 10:41 Agbadou herkesi susturdu
- 10:40 NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi
- 10:36 Asensio'nun çabası Fenerbahçe'ye yetmedi!
- 10:32 A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı ağırlıyor
- 10:27 Matteo Guendouzi savunmada sınıfı geçti!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Arne Slot'tan Galatasaray için mesaj!
Liverpool'dan Wirtz'in sakatlığı için açıklama!
Chelsea'de hedef Darwin Nunez
Igor Tudor, Ada'yı karıştırdı: "Delilik bu; bu hakem!"
İngiltere'de tartışma: Arsenal, tarihin 'en çirkin' lideri mi?
Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!
Inter'de sezonun yıldızı Dimarco'ya sözleşme!
Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!
Lazio'nun düşüşü sürüyor!
Arsenal, Chelsea'ye şans tanımadı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13