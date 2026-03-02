Asensio'dan paylaşım: 'Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Sarı-lacivertliler, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru eşitlemeyi başardı ancak galibiyet golünü bulamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.



MARCO ASENSIO'DAN MESAJ



Öte yandan Marco Asensio'nun geçtiğimiz hafta yaşanan sonuçların ardından yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:



"Geçen hafta istediğimiz sonuçlar bunlar değildi. Yaşananlardan ders çıkarıp ve ayağa kalkacağız. Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Her şey birlikte Fenerbahçe."



