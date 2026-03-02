02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Asensio'dan paylaşım: "Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız"

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

calendar 02 Mart 2026 14:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Asensio'dan paylaşım: 'Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 

Sarı-lacivertliler, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru eşitlemeyi başardı ancak galibiyet golünü bulamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

MARCO ASENSIO'DAN MESAJ

Öte yandan Marco Asensio'nun geçtiğimiz hafta yaşanan sonuçların ardından yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Geçen hafta istediğimiz sonuçlar bunlar değildi. Yaşananlardan ders çıkarıp ve ayağa kalkacağız. Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Her şey birlikte Fenerbahçe."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
