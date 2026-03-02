Antalya'da pedallar yeşil gelecek için dönecek

AKRA Hotels ana sponsorluğunda, AG Tohum'un desteğiyle gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bu yıl da Kemer'de bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.



İki gün sürecek organizasyon, amatör sporculara hem rekabet hem de keyif dolu bir yarış deneyimi sunacak.



'Yeşil Gelecek' temasıyla start alacak yarış, Batı Toroslar'ın eteklerinden Akdeniz kıyılarına uzanan parkuruyla katılımcılara eşsiz manzaralar eşliğinde pedal çevirme imkanı sunacak. 2018 yılından bu yana düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden Kemer'e gelen bisikletçilere doğayla iç içe bir deneyim sunmayı hedefliyor.



2 GÜN BOYUNCA YARIŞ HEYECANI



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarıyla 2 gün boyunca her seviyeden bisikletçiye hitap edecek.



11 Nisan Cumartesi günü, tırmanış performansının ön planda olduğu Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı koşulacak. Kemer Olbia Parkı'ndan saat 16.00'da başlayacak parkur, Olympos Teleferik'te sona erecek. Toplam 17,81 kilometrelik parkurda sporcular 806 metrelik bir tırmanışla mücadele edecek.



12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sporcular, 98 kilometrelik AKRA Parkuru'nda 2 bin metre irtifa kazanımıyla zorlu bir mücadele verirken, 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru daha kısa mesafede yarışmak isteyen bisikletçilere keyifli bir alternatif sunacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek.



98 kilometrelik AKRA Parkuru saat 08.00'de, 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru ise saat 08.30'da start alacak. Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 14.00'te Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenecek.



AKRA Hotels ana sponsorluğunda, AG Tohum'un desteğiyle gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bu yıl da Kemer'de bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. İki gün sürecek organizasyon, amatör sporculara hem rekabet hem de keyif dolu bir yarış deneyimi sunacak. 'Yeşil Gelecek' temasıyla start alacak yarış, Batı Toroslar'ın eteklerinden Akdeniz kıyılarına uzanan parkuruyla katılımcılara eşsiz manzaralar eşliğinde pedal çevirme imkanı sunacak. 2018 yılından bu yana düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden Kemer'e gelen bisikletçilere doğayla iç içe bir deneyim sunmayı hedefliyor.



2 GÜN BOYUNCA YARIŞ HEYECANI



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarıyla 2 gün boyunca her seviyeden bisikletçiye hitap edecek. 11 Nisan Cumartesi günü, tırmanış performansının ön planda olduğu Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı koşulacak. Kemer Olbia Parkı'ndan saat 16.00'da başlayacak parkur, Olympos Teleferik'te sona erecek. Toplam 17,81 kilometrelik parkurda sporcular 806 metrelik bir tırmanışla mücadele edecek.



12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sporcular, 98 kilometrelik AKRA Parkuru'nda 2 bin metre irtifa kazanımıyla zorlu bir mücadele verirken, 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru daha kısa mesafede yarışmak isteyen bisikletçilere keyifli bir alternatif sunacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek.



98 kilometrelik AKRA Parkuru saat 08.00'de, 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru ise saat 08.30'da start alacak. Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 14.00'te Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenecek.



GÜÇLÜ DESTEK



Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kemer Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.



KAYITLAR SÜRÜYOR



Yarışlara katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci devam ediyor. Tüm parkurlar için kayıtlar 7 Nisan'a kadar devam edecek.







