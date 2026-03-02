Leclerc'ten yeni araçlara övgü; 'Araç üzerinde etkiniz'

Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc, basına yaptığı açıklamada yeni araçların sunduğu sürüş olanaklarını ve bunun kendi sürüş tarzına etkisini anlattı. Monacolu pilot, yeni tasarımların sürücülere daha çok odaklanma ihtiyacı gerektiğini belirtti.



2025 araçları önden kaymaya yatkınken, 2026 araçları daha dar ve kısa bir şasiye sahip olmasına ek 30 kg daha hafif. Bu da araçları hiç olmadığı kadar çevik ve tepkisel bir hale getiriyor.



Ancak bu durum, araçların arka tarafını kaymaya daha elverişli hale getiriyor. Leclerc'e göre daha canlı olan bu yeni nesil araçlar, pilotlara tur zamanlarını arttırmak için sürüş stillerini daha etkin kullanma imkânı veriyor.



SAF SÜRÜŞ ARTIK TEK BAŞINA YETERSİZ



Leclerc, değişimin pilotlar üzerindeki etkisinin detaylarını şu sözlerle anlattı: "Biz pilotlar her zaman stilimizi adapte etmek zorundayız ancak bu yıl, alıştığımızdan çok daha büyük bir değişim var. Araç içindeyken odaklanmamız gereken şeyler arttı; işin saf sürüş kısmı daha az yer kaplıyor. Aracın içindeyken etrafınızdaki tüm sistemleri en iyi şekilde kullanmak için çok fazla düşünmeniz gerek yani zihinsel olarak çok aktif olmalısınız. Sürüş tarafı ise zaten alışık olduğumuz bir şey." şeklinde konuştu.



"UÇ NOKTALARA TAŞIYABİLİRİZ"



Kendi sürüş stilinin yeni araçlara uyumu hakkında da demeçlerde bulunan 28 yaşındaki pilot, "Ağırlıktaki azalmayı kesinlikle hissediyorsunuz. Araç daha canlı, dengeyi daha fazla kontrol edebiliyorsunuz ve arka kısım oldukça net tepkiler veriyor. Geçen yıl ağırlık nedeniyle kontrol etmek daha zordu. Ben arkası kaymaya meyilli araçları her zaman sevdim ama yeni araçlarla bunu daha uç noktalara taşıyabileceğinizi hissediyorum." dedi.







