02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Leclerc'ten yeni araçlara övgü; "Araç üzerinde etkiniz"

Ferrari'nin Monacolu yıldız pilotu Charles Leclerc, 2026 araçlarının sürücüyü odaklanmaya zorladığını ve araç üstünde daha etkin bir hale getirdiğini söyledi.

calendar 02 Mart 2026 12:37
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Leclerc'ten yeni araçlara övgü; 'Araç üzerinde etkiniz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc, basına yaptığı açıklamada yeni araçların sunduğu sürüş olanaklarını ve bunun kendi sürüş tarzına etkisini anlattı. Monacolu pilot, yeni tasarımların sürücülere daha çok odaklanma ihtiyacı gerektiğini belirtti.

2025 araçları önden kaymaya yatkınken, 2026 araçları daha dar ve kısa bir şasiye sahip olmasına ek 30 kg daha hafif. Bu da araçları hiç olmadığı kadar çevik ve tepkisel bir hale getiriyor.

Ancak bu durum, araçların arka tarafını kaymaya daha elverişli hale getiriyor. Leclerc'e göre daha canlı olan bu yeni nesil araçlar, pilotlara tur zamanlarını arttırmak için sürüş stillerini daha etkin kullanma imkânı veriyor.

SAF SÜRÜŞ ARTIK TEK BAŞINA YETERSİZ

Leclerc, değişimin pilotlar üzerindeki etkisinin detaylarını şu sözlerle anlattı: "Biz pilotlar her zaman stilimizi adapte etmek zorundayız ancak bu yıl, alıştığımızdan çok daha büyük bir değişim var. Araç içindeyken odaklanmamız gereken şeyler arttı; işin saf sürüş kısmı daha az yer kaplıyor. Aracın içindeyken etrafınızdaki tüm sistemleri en iyi şekilde kullanmak için çok fazla düşünmeniz gerek yani zihinsel olarak çok aktif olmalısınız. Sürüş tarafı ise zaten alışık olduğumuz bir şey." şeklinde konuştu.

"UÇ NOKTALARA TAŞIYABİLİRİZ"

Kendi sürüş stilinin yeni araçlara uyumu hakkında da demeçlerde bulunan 28 yaşındaki pilot, "Ağırlıktaki azalmayı kesinlikle hissediyorsunuz. Araç daha canlı, dengeyi daha fazla kontrol edebiliyorsunuz ve arka kısım oldukça net tepkiler veriyor. Geçen yıl ağırlık nedeniyle kontrol etmek daha zordu. Ben arkası kaymaya meyilli araçları her zaman sevdim ama yeni araçlarla bunu daha uç noktalara taşıyabileceğinizi hissediyorum." dedi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.