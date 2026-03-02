02 Mart
Karşıyaka, İzmir derbisinde gülen taraf

İzmir'in 2 köklü kulübünün karşılaştığı maçta Karşıyaka, sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

calendar 02 Mart 2026 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, İzmir derbisinde gülen taraf
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı 3-1 mağlup ederek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan Karşıyaka hem moral tazeledi hem de normal sezonun bitimine 7 hafta kala iddiasını tekrar kanıtladı. Derbide Ömer Faruk (2) ve Alpay'ın golleriyle zafere uzanan Karşıyaka haftalardır bu maçı bekleyen taraftarlarına bayram sevinci yaşattı. İkinci yarının başında bocaladıktan sonra yeniden forma giren yeşil-kırmızılı ekip, grupta 50 puana ulaşarak Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bu sezon Altay'la 7 yıl sonra liglerde yolu kesişen Karşıyaka ezeli rakibini son olarak 2017-2018 sezonunda 8 Nisan 2018'de oynanan derbide 2-1 mağlup etmişti. Sezonun ilk yarısındaki maç ise 1-1 bitmişti. Derbiyi hak edenin kazandığını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Bizim için çok önemli bir maçtı. En güçlü bir şekilde hazırlandığımız maç oldu. Yerel derbi bizim için önemliydi. Genel anlamda maçın başından sonuna kadar domine ettik. Maçı hak ederek kazandık. Doğruları yapan taraf kazandı. Çok mutluyuz. Taraftarımızın özel bir beklentisi vardı bu maçtan. Onları mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyiz" dedi.

İZMİR TAKIMLARINA KARŞI ÜSTÜN

Karşıyaka bu sezon 3'üncü Lig'in yerel olarak oynanmasıyla grupta eşleştiği İzmir takımlarına karşı büyük üstünlük sağladı. Grupta ilk maçta öne geçmesine rağmen son dakikada 1-1 berabere kaldığı ezeli rakibi Altay'ı rövanşta 3-1 yenen Kaf-Kaf, İzmir Çoruhlu FK'yla oynadığı iki maçı da 4-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında Bornova 1877'yi 3-1, Tire FK'yı da 2-1 yenerek şimdiye kadar İzmir takımlarıyla oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi.

ÖMER FARUK FARKINI GÖSTERDİ

Karşıyaka'nın sezon başında transfer etmesine rağmen lig başlamadan bahis nedeniyle 8 ay ceza alınca ilk yarıda hiç forma giyemeyen golcü Ömer Faruk Sezgin sahalara döner dönmez kalitesini kanıtladı. Cezasının kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasında sahalara dönen Ömer Faruk, forma giydiği 7 maçta 6 gol attı. Karşıyaka formasıyla ilk golünü Alanya 1221 ağlarına gönderdikten sonra geçen hafta 10-0 gibi tarihi skorla kazanılan Nazillispor maçında hat-trick yapan 26 yaşındaki santrfor dün de derbide attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Ömer Faruk son 2 maçta 5 gol atıp takımının kazandığı 6 puana büyük katkı yaptı. Karşıyaka derbiye ilk kez ilerde Ömer Faruk ve Yasin ikilisiyle çift forvetle çıktı.

ALPAY ESKİ TAKIMINA GOL ATTI

Karşıyaka'da maç 2-1'e geldikten hemen sonra galibiyeti sigortalayan üçüncü golü kaydeden Alpay, altyapısında forma giydiği eski takımı Altay'a derbide gol atmayı başardı. Altay altyapısında 2017-2020 arasında 3 yıl forma giydikten sonra Kızılcabölükspor'da profesyonel olan Alpay derbideki golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
