02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Bodrumspor'da Ali Habeşoğlu fırtınası!

Bodrumspor'un 21 yaşındaki genç forveti Ali Habeşoğlu 1. Ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

calendar 02 Mart 2026 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol1'inci Lig'de deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yenerek kötü gidişata son veren ve 48 puanla 4'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nün genç golcü Ali Habeşoğlu attığı goller ve asistleriyle takımına büyük katkı sağladı.

Sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 kez gol sevinci yaşadı.

Yeşil-beyazlı formayı 34 resmi maçta terleten Ali 6 da asist yaptı.

Ligde 9, kupada 2 gol atan genç santrfor toplam 17 gole direkt katkı sağlayarak başarılı grafik ortaya koydu.

ALTYAPI İÇİN TESİSLEŞME HAMLESİ

Bodrum FK altyapıda tesisleşme çalışmaları kapsamında Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi.

Vali Akbıyık ve Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Bodrum'da altyapı arazi için incelemelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Valimiz Sayın İdris Akbıyık ve Başkanımız Taner Ankara, muhtarlarımızla birlikte kulübümüzün ve Türk futbolunun geleceğine yön verecek tesisleşme çalışmaları kapsamında yer incelemelerinde bulunmuştur. Kulübümüzün altyapısını güçlendirmek, yarınlara daha sağlam adımlarla ilerlemek, gençlerimizle birlikte kalıcı başarılar elde etmek adına yürütülen bu çalışmalara verdikleri destek ve katkılardan dolayı Sayın Valimize ve sayın muhtarlarımıza gönülden teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
