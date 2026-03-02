02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Trabzonspor'da zirve ve kupa hedefi!

Trabzonspor, milli araya 5'te 5 ile gitmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavililer, kupada da çeyrek finali hedefliyor.

02 Mart 2026 09:38
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da zirve ve kupa hedefi!
Gaziantep FK'nın ardından evinde Karagümrük'ü de yenip, ligde 2 maçlık seri yakalayan Trabzonspor, milli araya kadar nispeten rahat bir fikstüre sahip.

Önümüzdeki hafta ateş hattındaki Kayserispor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, devamında evinde Rizespor ve deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Tüm planlar, Milli araya 5'te 5'le girmek üzerine… Fakat öncesinde kritik bir kupa mücadelesi var

Trabzonspor, salı günü Başakşehir ile İstanbul'da karşılaşacak. Gruptaki 3. maçlar sonunda iki ekibin de 6 puanı var. Lider Galatasaray 9, ikinci sıradaki Alanyaspor 7 puanda. Alanyaspor ile Galatasaray'ın rakip olacağı haftada Trabzonspor'da tek hedef zafer.

Bordo-mavililer kazanırsa, çeyrek finali garantileyecek. Fakat beraberlik senaryosunda 1 puan yetmeyebilir. 3 grupta 3.'ler arasında en iyi 2 takım üst tura çıkıyor. Mevcut 3.'ler arasında Gençlerbirliği'nin 7, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 6'şar puanı var. Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise zayıf rakibi Aliağa FK ile oynayacak. Türkiye Kupası'nda puan eşitliklerinde ilk olarak genel averaja bakılıyor. Trabzonspor, Başakşehir'den artı 4 averaja sahip.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
