Trabzonspor'da zirve ve kupa hedefi!

Gaziantep FK'nın ardından evinde Karagümrük'ü de yenip, ligde 2 maçlık seri yakalayan Trabzonspor, milli araya kadar nispeten rahat bir fikstüre sahip.
Önümüzdeki hafta ateş hattındaki Kayserispor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, devamında evinde Rizespor ve deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Tüm planlar, Milli araya 5'te 5'le girmek üzerine… Fakat öncesinde kritik bir kupa mücadelesi var
Trabzonspor, salı günü Başakşehir ile İstanbul'da karşılaşacak. Gruptaki 3. maçlar sonunda iki ekibin de 6 puanı var. Lider Galatasaray 9, ikinci sıradaki Alanyaspor 7 puanda. Alanyaspor ile Galatasaray'ın rakip olacağı haftada Trabzonspor'da tek hedef zafer.
Bordo-mavililer kazanırsa, çeyrek finali garantileyecek. Fakat beraberlik senaryosunda 1 puan yetmeyebilir. 3 grupta 3.'ler arasında en iyi 2 takım üst tura çıkıyor. Mevcut 3.'ler arasında Gençlerbirliği'nin 7, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 6'şar puanı var. Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise zayıf rakibi Aliağa FK ile oynayacak. Türkiye Kupası'nda puan eşitliklerinde ilk olarak genel averaja bakılıyor. Trabzonspor, Başakşehir'den artı 4 averaja sahip.
Önümüzdeki hafta ateş hattındaki Kayserispor'a konuk olacak Karadeniz ekibi, devamında evinde Rizespor ve deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Tüm planlar, Milli araya 5'te 5'le girmek üzerine… Fakat öncesinde kritik bir kupa mücadelesi var
Trabzonspor, salı günü Başakşehir ile İstanbul'da karşılaşacak. Gruptaki 3. maçlar sonunda iki ekibin de 6 puanı var. Lider Galatasaray 9, ikinci sıradaki Alanyaspor 7 puanda. Alanyaspor ile Galatasaray'ın rakip olacağı haftada Trabzonspor'da tek hedef zafer.
Bordo-mavililer kazanırsa, çeyrek finali garantileyecek. Fakat beraberlik senaryosunda 1 puan yetmeyebilir. 3 grupta 3.'ler arasında en iyi 2 takım üst tura çıkıyor. Mevcut 3.'ler arasında Gençlerbirliği'nin 7, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 6'şar puanı var. Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Gençlerbirliği ise zayıf rakibi Aliağa FK ile oynayacak. Türkiye Kupası'nda puan eşitliklerinde ilk olarak genel averaja bakılıyor. Trabzonspor, Başakşehir'den artı 4 averaja sahip.