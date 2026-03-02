Agbadou herkesi susturdu

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Agbadou, performansı ile büyük alkış topladı.
Beşiktaş'a imza sürecinde yönetime yapılan ağır baskıları da haksız çıkarmış oldu.
TRANSFER SÜRECİ
Siyah-beyazlılar, Agbadou transferini yaklaşık 2 ay süren sıkıntılı bir sürecin ardından 6 Şubat'ta gerçekleştirmişti.
Dört buçuk yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz kulübü Wolverhampton'a tam 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Beşiktaş'ın Emmanuel Agbadou hamlesi ilk günlerde ciddi eleştiri topladı.
17 Haziran'da 29 yaşına girecek olması ve Wolverhampton'ın Premier Lig'de son sırada bulunması yüzünden deneyimli stopere bir hayli mesafeli yaklaşılmıştı. Ancak Agbadou çok kısa sürede takıma uyum sağladı ve performansıyla kafalardaki tüm soru işaretlerini silmeyi başardı.
KUSURSUZ BAŞLADI
Beşiktaş, Agbadou'nun forma giydiği 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 puan toplarken, Göztepe ve Kocaelispor maçları gol yemeden kazanıldı.
Kocaelispor maçında galibiyet golünü atan Agbadou, Alanyaspor karşılaşmasında Hyeongyu Oh'a asist yapmıştı.
Beşiktaş'a imza sürecinde yönetime yapılan ağır baskıları da haksız çıkarmış oldu.
TRANSFER SÜRECİ
Siyah-beyazlılar, Agbadou transferini yaklaşık 2 ay süren sıkıntılı bir sürecin ardından 6 Şubat'ta gerçekleştirmişti.
Dört buçuk yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için İngiliz kulübü Wolverhampton'a tam 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Beşiktaş'ın Emmanuel Agbadou hamlesi ilk günlerde ciddi eleştiri topladı.
17 Haziran'da 29 yaşına girecek olması ve Wolverhampton'ın Premier Lig'de son sırada bulunması yüzünden deneyimli stopere bir hayli mesafeli yaklaşılmıştı. Ancak Agbadou çok kısa sürede takıma uyum sağladı ve performansıyla kafalardaki tüm soru işaretlerini silmeyi başardı.
KUSURSUZ BAŞLADI
Beşiktaş, Agbadou'nun forma giydiği 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 puan toplarken, Göztepe ve Kocaelispor maçları gol yemeden kazanıldı.
Kocaelispor maçında galibiyet golünü atan Agbadou, Alanyaspor karşılaşmasında Hyeongyu Oh'a asist yapmıştı.