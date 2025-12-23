Altın ve gümüş neden yükeliyor, yükselir mi?

ONS altın yaklaşık iki ay sonra rekor tazeledi. Bugün ONS 4 bin 497 doları gördü. Gram altın ise 6 bin 190 TL'ye kadar çıktı. Altın yatırımcısının yüzü gülerken altının uzun ve kısa vadede nasıl bir yön çizeceği merak ediliyor. İşte uzmanların görüşleri...ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması ve bu sene toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, özellikle kıymetli metalleri olumlu etkileyen faktörlerin arasında yer aldı.Fed'in 2026'da iki faiz indirimine gideceği öngörülürken ABD Başkanı Donald Trump'un agresif şekilde faiz indirimini savunması da altın ve gümüş için olumlu etki yaratıyor.Bunun yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesi, arza yönelik sıkıntılar da kıymetli metallerdeki yükselişleri destekledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerilim de son zamanlarda özellikle altın ve gümüşün fiyat hareketleri üzerinde etkili oldu.Merkez bankalarının alımlarına devam etmesi, altın fiyatlarındaki yükselişte önemli rol oynadı.Hindistan emeklilik düzenleyici kurumuna ait fonların yüzde 1'inin onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi de altın ve gümüşe talebi artırdı.