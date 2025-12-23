Haber Tarihi: 23 Aralık 2025 10:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 10:36

Altın ve gümüş neden yükeliyor, yükselir mi?

ABD ile Venezuela arasındaki artan gerilim, emtia piyasalarını hareketlendirdi. Altın ve gümüş rekor seviyelere yükselirken, petrol fiyatları da arz endişeleriyle sert artış gösterdi. Uzmanlar, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini güçlendirdiğini belirtiyor.

Altın ve gümüş neden yükeliyor, yükselir mi?
Abone Ol
ONS altın yaklaşık iki ay sonra rekor tazeledi. Bugün ONS 4 bin 497 doları gördü. Gram altın ise 6 bin 190 TL'ye kadar çıktı. Altın yatırımcısının yüzü gülerken altının uzun ve kısa vadede nasıl bir yön çizeceği merak ediliyor. İşte uzmanların görüşleri...
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması ve bu sene toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, özellikle kıymetli metalleri olumlu etkileyen faktörlerin arasında yer aldı.

Fed'in 2026'da iki faiz indirimine gideceği öngörülürken ABD Başkanı Donald Trump'un agresif şekilde faiz indirimini savunması da altın ve gümüş için olumlu etki yaratıyor.

Bunun yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesi, arza yönelik sıkıntılar da kıymetli metallerdeki yükselişleri destekledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerilim de son zamanlarda özellikle altın ve gümüşün fiyat hareketleri üzerinde etkili oldu.

Merkez bankalarının alımlarına devam etmesi, altın fiyatlarındaki yükselişte önemli rol oynadı.

Hindistan emeklilik düzenleyici kurumuna ait fonların yüzde 1'inin onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi de altın ve gümüşe talebi artırdı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye tepki! Samsunspor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye tepki!
Beşiktaş'a transferde rakip! Beşiktaş Beşiktaş'a transferde rakip!
Telefon IMEI kayıt ücreti 2026: Ne kadar olacak? Gündem Telefon IMEI kayıt ücreti 2026: Ne kadar olacak?
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için hamle hazırlığı Beşiktaş Cagliari'den Semih Kılıçsoy için hamle hazırlığı
Menemen FK devreye umutlu girdi TFF 2. Lig Menemen FK devreye umutlu girdi
Altay'da Murat Berkan yol ayrımında TFF 3. Lig Altay'da Murat Berkan yol ayrımında
Köprü ve otoyol zammı ücretleri 2026: Köprü ve otoyol zammı ne kadar? Gündem Köprü ve otoyol zammı ücretleri 2026: Köprü ve otoyol zammı ne kadar?
Trabzonspor 'yenilmezlik serilerini' yeni yıla taşıyamadı Trabzonspor Trabzonspor "yenilmezlik serilerini" yeni yıla taşıyamadı
Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri dönüyor! Galatasaray Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri dönüyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
2
Fenerbahçe anlaşmaya yakın: Maestro!
3
Lyon mutlu sona ulaştı: Endrick
4
Musaba'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da!
5
Nuri Şahin, Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı
6
Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı!
7
Galatasaray, Ruben Neves'i listeye aldı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.