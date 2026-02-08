Beşiktaş'tan evinde 5. puan kaybı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 5. kez puan kaybı yaşadı.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında taraftarını mutlu etmeyi başaramadı.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'ye yenilen, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında da sahadan birer puanla ayrılan Beşiktaş, böylece sahasında toplam 12 puan kaybı yaşadı.
