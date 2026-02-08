08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
0-016'
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-017'
08 Şubat
Angers-Toulouse
0-017'
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
2-055'
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
0-02'
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
0-02'
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
1-031'
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Atila Gerin: ''İstediklerimizin çoğunu yapamadık''

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, istediklerinin çoğunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

08 Şubat 2026 17:28
Atila Gerin: ''İstediklerimizin çoğunu yapamadık''






Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''İSTEDİKLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK''

Gerin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Galibiyet dolayısıyla Başakşehir'i tebrik eden Atila Gerin, "İstediklerimizin çoğunu yapamadık. Topa sahip olamadık. Başakşehir'in topa sahip olması nedeniyle mücadele gücümüz biraz düştü. Yeni bir takımız. Kadromuzda çok genç oyuncular var. Oyuncuların Süper Lig'in asıl zorluklarını görmesi açısından fırsat maçları oynuyoruz. Buradan çıkarımlar yapmak istiyoruz. Küme düşmeme mücadelesi veriyoruz. Her puana saldırıyoruz. Her puan kıymetli. Puan alamadığımız için üzgünüz. Yine de oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
