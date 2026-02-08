08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

David Jurasek, Beşiktaş'ı pişman etti!

Beşiktaş sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek'ten memnun kalmamış ve futbolcuyu ara transfer sezonunda göndermişti. Benfica'dan Slavia Prag'a bonservisiyle transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 2 maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansıyla eleştirilerin odağında yer alan David Jurasek, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra çıkışa geçti.

Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Çekyalı sol bek, ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı çıkararak kulübü Benfica'ya geri dönmüştü. Portekiz temsilcisi, daha sonra Jurasek'i ülkesinin köklü ekiplerinden Slavia Prag'a bonservisiyle sattı. 

Yeni takımıyla kısa sürede dikkat çeken bir performans sergileyen 25 yaşındaki sol bek, Slavia Prag formasıyla çıktığı 2 maçta da asist yaptı. Toplam 179 dakika sahada kalan Jurasek, performansıyla taraftarlardan alkış topladı.

BEŞİKTAŞ MACERASI KISA SÜRDÜ 

Öte yandan David Jurasek'in Beşiktaş kariyeri beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Çekyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 17 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Jurasek'in Beşiktaş macerası yalnızca 6 ay sürdü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
