Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansıyla eleştirilerin odağında yer alan David Jurasek, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra çıkışa geçti.
Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Çekyalı sol bek, ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı çıkararak kulübü Benfica'ya geri dönmüştü. Portekiz temsilcisi, daha sonra Jurasek'i ülkesinin köklü ekiplerinden Slavia Prag'a bonservisiyle sattı.
Yeni takımıyla kısa sürede dikkat çeken bir performans sergileyen 25 yaşındaki sol bek, Slavia Prag formasıyla çıktığı 2 maçta da asist yaptı. Toplam 179 dakika sahada kalan Jurasek, performansıyla taraftarlardan alkış topladı.
BEŞİKTAŞ MACERASI KISA SÜRDÜ
Öte yandan David Jurasek'in Beşiktaş kariyeri beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Çekyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 17 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Jurasek'in Beşiktaş macerası yalnızca 6 ay sürdü.
David Jurasek, Beşiktaş'ı pişman etti!
Beşiktaş sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek'ten memnun kalmamış ve futbolcuyu ara transfer sezonunda göndermişti. Benfica'dan Slavia Prag'a bonservisiyle transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 2 maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
