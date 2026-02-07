07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-2
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
0-1DA
07 Şubat
Brest-Lorient
2-0
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
1-154'
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
2-1DA
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-3
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-1
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
5-0

Mustafa Eskihellaç: "Ben hücum oyuncusuydum"

Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Şubat 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mustafa Eskihellaç: 'Ben hücum oyuncusuydum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Mustafa Eskihellaç, maçın genelini şu sözlerle değerlendirdi:

"Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkabilmek."

"NET BİR GALİBİYET ALDIK" 

Takımın oyun gücüne vurgu yapan Eskihellaç, "İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz karşımızda zorlanıyor. Net bir galibiyet aldık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HÜCUMDA OYNAMAK DAHA KEYİFLİ" 

Kendi performansına ve mevkisine de değinen bordo-mavili futbolcu, hücumda oynamaktan keyif aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Hücum oyuncusuydum. Sağ bek, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.