Mustafa Eskihellaç: 'Ben hücum oyuncusuydum'

Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Mustafa Eskihellaç, maçın genelini şu sözlerle değerlendirdi:
"Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkabilmek."
"NET BİR GALİBİYET ALDIK"
Takımın oyun gücüne vurgu yapan Eskihellaç, "İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz karşımızda zorlanıyor. Net bir galibiyet aldık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"HÜCUMDA OYNAMAK DAHA KEYİFLİ"
Kendi performansına ve mevkisine de değinen bordo-mavili futbolcu, hücumda oynamaktan keyif aldığını belirterek şunları söyledi:
"Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Hücum oyuncusuydum. Sağ bek, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."
