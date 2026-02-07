Göztepe kaptanı olmadan Konya karşısında

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İzmir ekibi, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, bugün gün içerisinde uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.
TEK EKSİK İSMAİL KÖYBAŞI
Göztepe'de sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı, maçta forma giyemeyecek.
