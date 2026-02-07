Beşiktaş evinde durmuyor: Hedef 4'te 4

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son üç maçta 9 puan topladı.
Sahasında 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle seriye başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u da aynı skorla geçmeyi başardı.
Ligde geçen hafta Konyaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında da kazanarak seriyi dört maça çıkarmayı amaçlıyor.
Beşiktaş, üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı son dönemi Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yaşamıştı.
HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Ligde 9, kupada ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 3 ayı aşkın süreçte mağlup olmadı.
Bu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kocaelispor'la ise berabere kaldı.
Beşiktaş, Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alarak namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.