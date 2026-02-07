Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının kozu Orkun Kökçü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takımın Alanyaspor maçındaki en büyük kozu kaptan Orkun Kökçü.
Süper Lig'de Eyüpspor ve Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçlarında rakip ağları birer kez sarsan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev yaptı.
Orkun, kaydettiği 3 golün yanı sıra son haftalarda gösterdiği performansla da teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.