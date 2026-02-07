07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
14:30
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
16:00
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
15:30
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
16:00
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
0-023'
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-126'
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

Süper Lig'de 60 yeni yabancı!

Trendyol Süper Lig takımları, sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 60 yabancı futbolcu kattı.

Ligde mücadele eden ekiplerin 91 transferinin 60'ı yabancı, 31'i ise yerli futbolcu olarak dikkat çekti.

GAZİANTEP FK YALNIZCA YABANCILARI KADROSUNA KATTI

Ara transfer dönemde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Gaziantep FK, takviye tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Orta sahaya Karamba Gassama ve Victor Ntino-Emo Gidado'yu alan kırmızı-siyahlı takım, savunmaya Nihad Mujakic, forvete de Denis Draguş'u dahil etti.

Ara transferde tek oyuncu alan Kocaelispor da tercihini yabancıdan yana kullandı.

Yeşil-siyahlılar, Manchester City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen orta saha oyuncusu Muhamadou Susoho ile anlaşmaya vardı.

YER DEĞİŞTİRENLER

Süper Lig takımları, yurt içinde oynayan yabancı futbolculardan 7'sini transfer etti. Bu isimlerden 5'i Süper Lig'de başka bir takımın yolunu tutarken 2 isim, 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı transfer ederken Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor 2 yabancı oyuncusunu başka takımlara gönderdi. Denis Draguş, Gaziantep FK ile anlaşırken Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao ise Kasımpaşa'ya gitti.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e gelen ilk isim Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed oldu. Ganalı futbolcu, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşmaya vardı.

Transferin son gününde ikas Eyüpspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Dorin Rotariu'yu renklerine bağladı.

EN FAZLA YENİ TRANSFER; FRANSIZ VE FİLDİŞİ SAHİLİNDEN

Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 34 farklı ülke vatandaşı 60 yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Bu futbolcular arasında 6'şar Fildişi Sahilli ve Fransız vatandaşı yer aldı.

Bu isimleri 3'er Brezilyalı, Kolombiyalı, Rumen ve Senegalli takip etti. Gabon, Gambiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Nijerya, Norveç ve Rus vatandaşı 2'şer oyuncu ara transferde Türk takımlarına imza attı.

Arnavutluk, Belçika, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Curaçao, Gana, Gine-Bissau, Güney Kore, Haiti, İskoçya, İspanya, İsviçre, Kamerun, Panama, Polonya, Portekiz, Sırbistan ve Şili vatandaşı olan birer oyuncuyla kulüpler, anlaşmaya vardı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
