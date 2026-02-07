Trabzonspor, kasada yine kazandı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer perdesi 6 Şubat itibariyle kapandı. Trabzonspor bu kez daha küçük çaplı bir operasyona imza attı.
AYRILAN OYUNCU FAZLALIĞI GÖZE ÇARPIYOR
Önceki kış döneminde 13 transfer yapan ve 27 oyuncu ile yollarını ayıran Karadeniz devi, geçtiğimiz yaz döneminde 8 takviye yapmış ve 17 futbolcuya veda etmişti.
Bu transfer döneminde de kadrosuna 3 yeni futbolcu katan bordo mavili ekip, 7 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Bu anlaşma kapsamında Konyaspor, Trabzonspor'a KDV dahil 3 milyon 20 bin euro geçici transfer bedeli ödeyecek. Konyaspor'un satın alma opsiyonunu kullanması ve oyuncunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde ise elde edilecek bonservis bedelinin yüzde 50'si Trabzonspor'a ait olacak. Konyaspor, Rayyan Baniya'nın transferi için de bordo mavililere 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.
AYRILAN OYUNCU FAZLALIĞI GÖZE ÇARPIYOR
Önceki kış döneminde 13 transfer yapan ve 27 oyuncu ile yollarını ayıran Karadeniz devi, geçtiğimiz yaz döneminde 8 takviye yapmış ve 17 futbolcuya veda etmişti.
Bu transfer döneminde de kadrosuna 3 yeni futbolcu katan bordo mavili ekip, 7 futbolcu ile yollarını ayırdı.
KONYASPOR İLE ANLAŞMAUmut Nayir'in transferi ise farklı bir yolla yapıldı. Kazeem Olaigbe, satın alma opsiyonlu olarak Konyaspor'a kiralandı.
Bu anlaşma kapsamında Konyaspor, Trabzonspor'a KDV dahil 3 milyon 20 bin euro geçici transfer bedeli ödeyecek. Konyaspor'un satın alma opsiyonunu kullanması ve oyuncunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde ise elde edilecek bonservis bedelinin yüzde 50'si Trabzonspor'a ait olacak. Konyaspor, Rayyan Baniya'nın transferi için de bordo mavililere 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.