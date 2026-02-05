Endrick: 'Benzema benim çok önümde!'

Olimpique Lyon'un 19 yaşındaki forveti Endrick, 38 yaşındaki forvet ve aynı zamanda Lyon'un şampiyonluklarında büyük pay sahibi Karim Benzema ile kıyaslanması hakkında konuştu.



Bonservisi Real Madrid'de bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Lyon'daki ilk 5 maçında 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki golcü sezonun ikinci yarısına yüksek seviyeden başladı.



"BENZEMA BENİM ÇOK ÖNÜMDE"





Benzema ile kıyaslanmasından mutluluk duyan genç Brezilyalı, "Bu kıyaslamalar benim için çok güzel çünkü o dev bir oyuncu; dünyanın en iyisi olmuş inanılmaz bir futbolcu. Ama hayır, Karim benim çok önümde, o çok büyük bir isim. Karim'in daha önce oynadığı bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım kariyerini harika bir şekilde noktalar veya oynayabildiği kadar uzun süre oynamaya devam eder." dedi.





Kış transfer döneminde sansayonel bir şekilde Al-Ittıhad'dan Al-Hilal'e transfer olan Altın Top (Ballon d'Or) sahibi Benzema, 2004-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, bu süreçte takımına 148 maçta 66 gol ve 25 asistlik katkı sağlamıştı.



