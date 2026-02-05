05 Şubat
Manchester United'dan Beşiktaş'a jet Altay Bayındır yanıtı!

Beşiktaş'ın kaleci arayışında gündeme gelen Altay Bayındır için Manchester United'dan anında yanıt geldi. İşte detaylar...

calendar 05 Şubat 2026 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Beşiktaş'a jet Altay Bayındır yanıtı!
Ara transfer döneminin sona ermesine bir gün kala Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazandı.

Siyah-beyazlıların Chelsea'den Filip Jorgensen ve Liverpool'dan Giorgi Mamardashvili için yaptığı girişimlerden sonuç alamadığı, son olarak Leeds United forması giyen Illan Meslier'e yöneldiği belirtilmişti.

Siyah-beyazlıların ayrıca Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın durumu hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü.

MANCHESTER UNITED'DAN YANIT

TEAMtalk'un haberine göre; Beşiktaşlı yetkililer, Altay Bayındır'ın transferi konusunda Manchester United ile olası bir anlaşma için temas kurdu. Ancak İngiliz kulübünden gelen yanıt kısa sürede netleşti ve Altay Bayındır'ın ayrılığına izin verilmedi. 

Haberde, Manchester United'da Altay'ın takımdan ayrılması halinde; birinci kaleci Senne Lammens ve bu yaz futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Tom Heaton dışında "1 numara" alternatifi bulunmadığına dikkat çekildi. Teknik direktör Michael Carrick'in bu aşamada böyle bir riski almak istemediği ve bu nedenle Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a transferinin son derece düşük bir ihtimal olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 540 dakika sahada kaldı ve kalesinde 11 gol gördü. Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.



