05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-466'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

New York Knicks, Guerschon Yabusele'yi, Dalen Terry karşılığında Chicago Bulls'a takas ediyor.

calendar 05 Şubat 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
New York Knicks, Guerschon Yabusele'yi, Dalen Terry karşılığında Chicago Bulls'a takas ediyor.

Anlaşmayı ESPN'den Shams Charania doğruladı.

New York'un, Yabusele'i haftalardır elden çıkarmaya çalıştığı, ancak oyuncunun gelecek sezon için sahip olduğu 5,7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu nedeniyle takas ortağı bulmakta zorlandığı belirtildi. Chicago ise, geçtiğimiz sezon Philadelphia'da etkili bir performans sergileyen ancak Knicks'te beklentilerin altında kalan Yabusele için risk almayı kabul etti.

30 yaşındaki Yabusele'in, Avrupa'ya dönmeyi düşündüğüne dair söylentiler gündeme gelmişti. Fransız oyuncu, Avrupa'da geçirdiği beş sezonda yıldız statüsüne ulaşmıştı. Ancak bu takasın, söz konusu spekülasyonları büyük ölçüde sona erdirmesi bekleniyor.

Yabusele, Knicks formasıyla bu sezon 41 maçta maç başına sadece 8,9 dakika süre alabildi. Buna rağmen, Bulls'un yenilenen ön alan rotasyonunda daha büyük bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Chicago, sezon boyunca pota altı derinliği konusunda sıkıntı yaşadı ve hafta başında as pivot Nikola Vucevic'i Boston'a göndermeyi kabul etti.

Knicks, bu takasla Yabusele'in 5,5 milyon dolarlık maaşı yerine Terry'nin 5,4 milyon dolarlık kontratını alarak küçük de olsa bir maaş avantajı elde etti. Terry, çaylak kontratının son sezonunda bulunuyor ve yaz aylarında kısıtlı serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.

23 yaşındaki şutör guard, 2022 NBA Draftı'nda 18. sıradan seçilmişti. Ancak Chicago'daki dört sezonu boyunca istikrarlı bir rotasyon rolü elde edemedi.

The Third Apron'dan Yossi Gozlan, bu anlaşmanın Knicks'in ikinci apronun altındaki maaş boşluğunu 148.359 dolardan 249.241 dolara çıkardığını belirtti. Bu durum, New York'un 26 Mart'ta 15. oyuncusunu imzalamasına olanak tanıyor; aksi halde bu hamle için 2 Nisan'a kadar beklemesi gerekecekti.

Knicks, Terry'yi Perşembe günkü takas son tarihine kadar başka bir takıma göndermeye de açık. Gozlan'a göre New York, Terry'nin sözleşmesi sona ermek üzere olduğu için, Yabusele'e kıyasla daha fazla ilgi görmesini bekliyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
