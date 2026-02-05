New York Knicks, Guerschon Yabusele'yi, Dalen Terry karşılığında Chicago Bulls'a takas ediyor.



Anlaşmayı ESPN'den Shams Charania doğruladı.



New York'un, Yabusele'i haftalardır elden çıkarmaya çalıştığı, ancak oyuncunun gelecek sezon için sahip olduğu 5,7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu nedeniyle takas ortağı bulmakta zorlandığı belirtildi. Chicago ise, geçtiğimiz sezon Philadelphia'da etkili bir performans sergileyen ancak Knicks'te beklentilerin altında kalan Yabusele için risk almayı kabul etti.



30 yaşındaki Yabusele'in, Avrupa'ya dönmeyi düşündüğüne dair söylentiler gündeme gelmişti. Fransız oyuncu, Avrupa'da geçirdiği beş sezonda yıldız statüsüne ulaşmıştı. Ancak bu takasın, söz konusu spekülasyonları büyük ölçüde sona erdirmesi bekleniyor.



Yabusele, Knicks formasıyla bu sezon 41 maçta maç başına sadece 8,9 dakika süre alabildi. Buna rağmen, Bulls'un yenilenen ön alan rotasyonunda daha büyük bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Chicago, sezon boyunca pota altı derinliği konusunda sıkıntı yaşadı ve hafta başında as pivot Nikola Vucevic'i Boston'a göndermeyi kabul etti.



Knicks, bu takasla Yabusele'in 5,5 milyon dolarlık maaşı yerine Terry'nin 5,4 milyon dolarlık kontratını alarak küçük de olsa bir maaş avantajı elde etti. Terry, çaylak kontratının son sezonunda bulunuyor ve yaz aylarında kısıtlı serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



23 yaşındaki şutör guard, 2022 NBA Draftı'nda 18. sıradan seçilmişti. Ancak Chicago'daki dört sezonu boyunca istikrarlı bir rotasyon rolü elde edemedi.



The Third Apron'dan Yossi Gozlan, bu anlaşmanın Knicks'in ikinci apronun altındaki maaş boşluğunu 148.359 dolardan 249.241 dolara çıkardığını belirtti. Bu durum, New York'un 26 Mart'ta 15. oyuncusunu imzalamasına olanak tanıyor; aksi halde bu hamle için 2 Nisan'a kadar beklemesi gerekecekti.



Knicks, Terry'yi Perşembe günkü takas son tarihine kadar başka bir takıma göndermeye de açık. Gozlan'a göre New York, Terry'nin sözleşmesi sona ermek üzere olduğu için, Yabusele'e kıyasla daha fazla ilgi görmesini bekliyor.



