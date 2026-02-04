04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-123'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Cagliari'den Semih Kılıçsoy için karar

Cagliari, sürpriz bir gelişme yaşanmaması durumunda Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un 12+2 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

calendar 04 Şubat 2026 19:40
Cagliari, Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un bonservisi için kararını verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

Cagliari'nin, çok büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanmak istediği belirtildi.


KULÜPTEN AÇIKLAMA

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi de İtalyan basınında çıkan haberleri doğruladı.

Angelozzi, "Semih Kılıçsoy'dan memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak istiyoruz." dedi.

TRANSFER ŞARTLARI

Cagliari, yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u 1 milyon euro kiralama, 12 milyon euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ın, Semih'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 29 Ocak Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Semih Kılıçsoy için Cagliari'den gelen resmi bir şey yok. Semih'i vermek istemedim ama çok gitmek istedi. Devre arasında opsiyonu kullanabileceklerini söylediler ama henüz bir şey yok." demişti.

İTALYA PERFORMANSI

Cagliari forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan genç futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
