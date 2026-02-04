04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Galatasaray, Nhaga'yı getirdi!

Galatasaray, yeni transferi Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi.

calendar 04 Şubat 2026 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 16:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Nhaga'yı getirdi!
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Gineli orta saha İstanbul'a geldi.

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." dedi.


Genç futbolcunun, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



AJAX'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Renato Nhaga transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda devi Ajax, genç futbolcu için son anda resmi teklif yaptı. Ancak Nhaga, Galatasaray ile anlaşmaya vardığını belirterek Ajax'ın teklifini geri çevirdi ve tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı.

7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'ın bu transfer için Casa Pia'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de anlaşmada yer aldığı belirtildi.

Genç yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına giren Renato Nhaga'nın, Galatasaray'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
