Fenerbahçe'den Kante açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulüpten başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklamada, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurulurken, bu transferin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.
Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.
Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.
Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran"
BİLGİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat Salı günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
