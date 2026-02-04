04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Fenerbahçe'den Kante açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante'nin transfer sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

calendar 04 Şubat 2026 10:29 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 11:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Kante açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten başkan Sadettin Saran imzasıyla yapılan açıklamada, Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığı duyurulurken, bu transferin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:


"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran"


BİLGİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat Salı günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
