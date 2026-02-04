04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
13:00
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Grizzlies, Jaren Jackson Jr.'ı 8 oyunculu takasla Jazz'e gönderdi

Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Jaren Jackson Jr.'ı toplamda sekiz oyuncu ve üç adet draft hakkının bulunduğu bir takasla Utah Jazz!e gönderdi.

Jazz, Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale ve Vince Williams Jr.'ı kadrosuna katarken, Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang ve üç adet gelecek birinci tur draft hakkını Memphis'e gönderdi.

Grizzlies, Jackson'ı offseason'da 5 yıl – 240 milyon dolar değerinde yeniden yapılandırma ve uzatma içeren bir sözleşmeye imza attırmıştı. Ancak kulüp kısa sürede daha kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine yöneldi. Haziran ayında Desmond Bane'in Orlando Magic'e takas edilmesinin ardından şimdi de Jackson'ın gönderilmesiyle birlikte Memphis'in, Ja Morant konusunda takas takviminden önce mi yoksa offseason'da mı adım atacağı sorusu gündeme geldi.

Grizzlies, bu takas kapsamında 2027 Draftı'nda Jazz, Minnesota Timberwolves ve Cleveland Cavaliers arasında en avantajlı birinci tur hakkını, ayrıca Los Angeles Lakers'ın 2027 birinci tur ve Phoenix Suns'ın 2031 birinci tur draft haklarını alacak. Ayrıca Memphis, bu takasla birlikte 28.8 milyon dolarlık bir takas istisnası yarattı; bu rakam NBA tarihindeki en büyük trade exception olarak kayda geçti.


İki kez All-Star, bir kez Yılın Savunmacısı seçilen 26 yaşındaki Jackson, 2029'daki oyuncu opsiyonuna kadar takım kontrolü altında bulunuyor. 

Jackson, Utah'ta ön alanda Lauri Markkanen ile birlikte oynayacak. Jazz, guard pozisyonunda Keyonte George'un çıkışı sonrası yeniden yapılanmada bir adım ileri gitmeyi hedefliyor. Jazz'in, kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Walker Kessler'ı yeniden imzalaması durumunda, Markkanen'in kısa forvet oynadığı oldukça büyük bir ön alan kurulabilir.

